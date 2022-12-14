Янушевич показал видео с последствиями российского обстрела здания Херсонской ОГА

"Так выглядит здание Херсонской ОГА после российского обстрела. К счастью, вражеские снаряды не тронули людей. Держимся!" – написал он.

Оккупанты обстреляли здание ОГА около 11.00 из реактивных систем залпового огня. Повреждены два этажа.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.