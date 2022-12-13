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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Руководство РФ пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение Крыма

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Арестович отметил, что паузы в боевых действиях не будет
Арестович отметил, что паузы в боевых действиях не будет
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Власти РФ хотят представить своему населению как победу в войне против Украины оккупацию Донецкой и Луганской областей и удержание контроля над Крымом. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Вопреки очень многим прогнозам, никакой паузы [в боевых действиях] не будет, конечно. Да ее и нет. Российское руководство, на мой взгляд, пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение за собой Крыма. Это хоть как-то можно продать и объяснить, почему там 150 тыс. российских военных погибли", – сказал Арестович.

По его мнению, российские власти будут утверждать, что Россия воевала якобы не против Украины, а против НАТО.

"Мы защитили так называемые "ЛДНР", Крым от злобных орд бандеровцев, которые хотели их завоевать". А если их спросить: "А что вы делали в Крыму и Херсоне?" – они скажут: "Мы их громили на подходящих рубежах, чтобы они не атаковали. И когда разгромили – с честью ушли. Ну а 150 тыс… Вы же понимаете, оголтелая орава националистов, вооруженная западным оружием... Вот так получилось. Воевали со всем НАТО", – отметил Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря

По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили примерно 95 260 российских оккупантов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Крым, Украина, Херсон, НАТО, оккупация, Алексей Арестович, ВСУ, война России против Украины, ЛДНР, контрнаступление
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