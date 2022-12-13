Арестович: Руководство РФ пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение Крыма

"Вопреки очень многим прогнозам, никакой паузы [в боевых действиях] не будет, конечно. Да ее и нет. Российское руководство, на мой взгляд, пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение за собой Крыма. Это хоть как-то можно продать и объяснить, почему там 150 тыс. российских военных погибли", – сказал Арестович.

По его мнению, российские власти будут утверждать, что Россия воевала якобы не против Украины, а против НАТО.

"Мы защитили так называемые "ЛДНР", Крым от злобных орд бандеровцев, которые хотели их завоевать". А если их спросить: "А что вы делали в Крыму и Херсоне?" – они скажут: "Мы их громили на подходящих рубежах, чтобы они не атаковали. И когда разгромили – с честью ушли. Ну а 150 тыс… Вы же понимаете, оголтелая орава националистов, вооруженная западным оружием... Вот так получилось. Воевали со всем НАТО", – отметил Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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