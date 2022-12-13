Арестович: Руководство РФ пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение Крыма

"Вопреки очень многим прогнозам, никакой паузы [в боевых действиях] не будет, конечно. Да ее и нет. Российское руководство, на мой взгляд, пытается решить задачу, которую можно продать россиянам как победу: взятие Луганской и Донецкой областей и сохранение за собой Крыма. Это хоть как-то можно продать и объяснить, почему там 150 тыс. российских военных погибли", – сказал Арестович.
По его мнению, российские власти будут утверждать, что Россия воевала якобы не против Украины, а против НАТО.
"Мы защитили так называемые "ЛДНР", Крым от злобных орд бандеровцев, которые хотели их завоевать". А если их спросить: "А что вы делали в Крыму и Херсоне?" – они скажут: "Мы их громили на подходящих рубежах, чтобы они не атаковали. И когда разгромили – с честью ушли. Ну а 150 тыс… Вы же понимаете, оголтелая орава националистов, вооруженная западным оружием... Вот так получилось. Воевали со всем НАТО", – отметил Арестович.
Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.
Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.
По данным Генштаба ВСУ, за время полномасштабного вторжения РФ украинские военные уничтожили примерно 95 260 российских оккупантов.