ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, передававшего оккупантам информацию о ВСУ и Нацгвардии – СБУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мужчину задержали в мае
Мужчину задержали в мае 
Фото: ssu.gov.ua

Суд признал виновным агента РФ, который передавал стране-агрессору данные об украинской армии. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 13 декабря.

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте. Среди основных его задач было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в Краматорском районе", – говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, он передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов на территории региона.

Мужчину задержали в мае. У него изъяли телефон с доказательствами переписки с представителями РФ. По данным следствия, это местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужб России.

"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих. Злоумышленник рассказывал о "скором" захвате украинского города и установлении там московского режима. По указанию захватчиков, он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. За это злоумышленник получал деньги из страны-агрессора. Сумма зависела от актуальности и важности разведывательных сведений", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что сорвали планы оккупантов по использованию разведданных для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по Краматорску.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) и приговорил его к 14 годам лишения свободы.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, тюрьма, Краматорск, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (430609)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (205042)
3
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (59938)
4
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (53057)
5
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38582)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (35414)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (32890)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (31794)
 
 
 
 