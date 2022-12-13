Суд приговорил к 14 годам лишения свободы мужчину, передававшего оккупантам информацию о ВСУ и Нацгвардии – СБУ

"Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте. Среди основных его задач было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в Краматорском районе", – говорится в сообщении.

Также, по данным СБУ, он передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов на территории региона.

Мужчину задержали в мае. У него изъяли телефон с доказательствами переписки с представителями РФ. По данным следствия, это местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужб России.

"В поле зрения агрессора попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые неоднократно высказывал среди окружающих. Злоумышленник рассказывал о "скором" захвате украинского города и установлении там московского режима. По указанию захватчиков, он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры. За это злоумышленник получал деньги из страны-агрессора. Сумма зависела от актуальности и важности разведывательных сведений", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что сорвали планы оккупантов по использованию разведданных для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по Краматорску.

Суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) и приговорил его к 14 годам лишения свободы.