Нацполиция Украины уволила всех сотрудников, не вышедших из оккупации – Клименко

По его словам, ни один из тех правоохранителей, кто не выполнил приказ, не сможет вернуться на работу.

"Наш полицейский принимает присягу на верность народу Украины. Наш полицейский несет службу с оружием. И наш полицейский, как мы думали, может быть объектом посягательств со стороны оккупационных властей. Поэтому мы приняли решение всем выйти с временно оккупированной территории. Кто не вышел, не подчинился приказу, был уволен", – заявил Клименко.

Вернувшихся из оккупации проверяют Служба безопасности Украины и департамент внутренней безопасности НП. Кроме того, они прошли опрос на полиграфе.

"Некоторые из этих лиц, кто был уволен, вышедший, нашел в себе силы и возможности выйти с временно оккупированной территории, они были проверены", – подчеркнул глава Нацполиции.

Он считает, что полиция выделила достаточно времени, чтобы сотрудники могли выбраться из захваченных районов. Информация, которую они сообщают, помогает восстановить картину событий там и найти спрятанное оружие.

"Некоторые были в плену. Некоторые скрывались на временно оккупированной территории... Именно скрывались, не смогли выйти, например, с временно оккупированной территории из Херсонской области, с левого берега Днепра. Этих людей, поверьте, единицы, и эти люди, как правило, указывали, где они сохранили оружие, служебное удостоверение. На сегодняшний день мы проверяем версию вышедших с этих территорий. Те тайники, которые были на временно оккупированных территориях оставлены полицейскими, мы сейчас их все вскрываем, и оружие ставим обратно на учет в Национальную полицию", – подвел итог Клименко.