С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция – более 180 тыс. – Зеленский

Каждая обезвреженная российская мина, изъятый снаряд, обнаруженная и обезвреженная растяжка – спасенные жизни украинцев, отметил Зеленский Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Об этом 12 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Константиновке Донецкой области при разминировании сегодня погибли трое пиротехников – работников ГСЧС, за жизнь еще двух "борются врачи".

"Одна из тех наших территорий, наиболее загрязненных российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались. За время от 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тыс. взрывоопасных предметов. Взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тыс. таких предметов. А разминирование проводят и другие государственные службы, и армия. И это одно из важнейших направлений нашей коммуникации с партнерами", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность партнерам, "которые помогают", а также работникам ГСЧС, полиции, военным, которые проводят разминирование.

"Каждая обезвреженная российская мина, каждый изъятый снаряд, каждая обнаруженная и обезвреженная растяжка – спасенные жизни наших людей", – подчеркнул Зеленский.