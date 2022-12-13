С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция – более 180 тыс. – Зеленский

Об этом 12 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.
Он отметил, что в Константиновке Донецкой области при разминировании сегодня погибли трое пиротехников – работников ГСЧС, за жизнь еще двух "борются врачи".
"Одна из тех наших территорий, наиболее загрязненных российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались. За время от 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тыс. взрывоопасных предметов. Взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тыс. таких предметов. А разминирование проводят и другие государственные службы, и армия. И это одно из важнейших направлений нашей коммуникации с партнерами", – сказал Зеленский.
Президент выразил благодарность партнерам, "которые помогают", а также работникам ГСЧС, полиции, военным, которые проводят разминирование.
"Каждая обезвреженная российская мина, каждый изъятый снаряд, каждая обнаруженная и обезвреженная растяжка – спасенные жизни наших людей", – подчеркнул Зеленский.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в стране заминировано 30% территории.
В Донецкой области ситуация остается очень тяжелой, в ряде районов "не осталось живого места" из-за снарядов и огня, отмечал Зеленский 9 декабря.