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ВОЙНА В УКРАИНЕ

С начала войны ГСЧС изъяла в Украине более 300 тыс. взрывоопасных предметов, полиция – более 180 тыс. – Зеленский

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Каждая обезвреженная российская мина, изъятый снаряд, обнаруженная и обезвреженная растяжка спасенные жизни украинцев, отметил Зеленский
Каждая обезвреженная российская мина, изъятый снаряд, обнаруженная и обезвреженная растяжка – спасенные жизни украинцев, отметил Зеленский
Фото: Головне управління ДСНС України у Донецькій області / Facebook

Украина должна собрать максимум глобальных возможностей, чтобы как можно быстрее преодолеть российский минный террор.

Об этом 12 декабря в вечернем видеообращении, опубликованном в Facebook Офиса президента, сказал глава Украинского государства Владимир Зеленский.

Он отметил, что в Константиновке Донецкой области при разминировании сегодня погибли трое пиротехников – работников ГСЧС, за жизнь еще двух "борются врачи".

"Одна из тех наших территорий, наиболее загрязненных российскими минами, растяжками и снарядами, которые не разорвались. За время от 24 февраля только работники ГСЧС изъяли более 300 тыс. взрывоопасных предметов. Взрывотехники Национальной полиции изъяли более 180 тыс. таких предметов. А разминирование проводят и другие государственные службы, и армия. И это одно из важнейших направлений нашей коммуникации с партнерами", – сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность партнерам, "которые помогают", а также работникам ГСЧС, полиции, военным, которые проводят разминирование.

"Каждая обезвреженная российская мина, каждый изъятый снаряд, каждая обнаруженная и обезвреженная растяжка – спасенные жизни наших людей", – подчеркнул Зеленский.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/1364106211014395/

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

18 ноября глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщал, что в результате боевых действий в стране заминировано 30% территории

В Донецкой области ситуация остается очень тяжелой, в ряде районов "не осталось живого места" из-за снарядов и огня, отмечал Зеленский 9 декабря.

Теги: Россия, Украина, ГСЧС, Донецкая область, полиция, Константиновка, пиротехника, Владимир Зеленский, растяжка, президент, разминирование, мины, мина, погибшие, обращение
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