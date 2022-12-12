В Балаклее женщина подорвалась на взрывоопасном предмете, ее госпитализировали – Синегубов

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная и Каменка.
"Больше всего от обстрелов страдает купянское направление. Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестово. По предварительной информации, жертв нет", – написал Синегубов.
В Харьковском районе в селе Глубокое в результате обстрелов оккупантов горели два дачных дома. Обошлось без пострадавших.
В городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения – наступила на взрывоопасный предмет. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.
"Продолжается гуманитарное разминирование территорий области. За сутки пиротехники уничтожили 47 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов. Накануне в ОВА поясняли, что разминирование в регионе усложняют погодные условия, в том числе снег.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.