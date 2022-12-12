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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Балаклее женщина подорвалась на взрывоопасном предмете, ее госпитализировали – Синегубов

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По информации Синегубова, больше всего от обстрелов страдает купянское направление
По информации Синегубова, больше всего от обстрелов страдает купянское направление
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Враг за прошедшие сутки обстрелял 12 населенных пунктов Харьковской области, которые расположены неподалеку от линии столкновения, сообщил утром 12 декабря глава ОВА Олег Синегубов.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная и Каменка.

"Больше всего от обстрелов страдает купянское направление. Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестово. По предварительной информации, жертв нет", – написал Синегубов.

В Харьковском районе в селе Глубокое в результате обстрелов оккупантов горели два дачных дома. Обошлось без пострадавших.

В городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения – наступила на взрывоопасный предмет. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

"Продолжается гуманитарное разминирование территорий области. За сутки пиротехники уничтожили 47 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов. Накануне в ОВА поясняли, что разминирование в регионе усложняют погодные условия, в том числе снег

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Балаклея, мины, Олег Синегубов
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