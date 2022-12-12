В Балаклее женщина подорвалась на взрывоопасном предмете, ее госпитализировали – Синегубов

По информации Синегубова, больше всего от обстрелов страдает купянское направление Фото: Олег Синєгубов / Facebook

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Стрелечья, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная и Каменка.

"Больше всего от обстрелов страдает купянское направление. Там враг обстрелял Кисловку, Котляровку, Табаевку и Берестово. По предварительной информации, жертв нет", – написал Синегубов.

В Харьковском районе в селе Глубокое в результате обстрелов оккупантов горели два дачных дома. Обошлось без пострадавших.

В городе Балаклея 58-летняя женщина получила ранения – наступила на взрывоопасный предмет. Она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

"Продолжается гуманитарное разминирование территорий области. За сутки пиротехники уничтожили 47 взрывоопасных предметов", – добавил Синегубов. Накануне в ОВА поясняли, что разминирование в регионе усложняют погодные условия, в том числе снег.