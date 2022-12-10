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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Четверо российских оккупантов обвиняются в пытках участников АТО во время оккупации Боровой – прокуратура

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Обвиняемые находятся под стражей
Обвиняемые находятся под стражей
Фото: khar.gp.gov.ua

Харьковская областная прокуратура передала в суд дела в отношении четырех российских оккупантов. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры 9 декабря.

По данным следствия, двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ вооруженных сил РФ пытали трех участников АТО в Боровой Харьковской области.

"Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и держали в яме на базе отдыха "Свет шахтера" без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям. Обвиняемые устраивали мужчинам допросы, чтобы получить информацию о других лицах из числа местных жителей пгт Боровая, участвовавших в проведении АТО в период 2014–2015 годов", – говорится в сообщении.

После пыток военных отпустили.

Во время деоккупации Харьковской области четырех российских оккупантов украинские военные взяли в плен. Они находятся под стражей.

В суд направлен обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438  Уголовного кодекса Украины).

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области (34 населенных пункта), отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, прокуратура, Харьковская область, война России против Украины
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