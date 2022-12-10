Четверо российских оккупантов обвиняются в пытках участников АТО во время оккупации Боровой – прокуратура

По данным следствия, двое наемников частной военной компании и двое военнослужащих 16-й отдельной бригады специального назначения ГУ ГШ вооруженных сил РФ пытали трех участников АТО в Боровой Харьковской области.

"Российские наемники надевали на руки мужчинам пластмассовые стяжки и мешок на голову. После этого они похищали их и держали в яме на базе отдыха "Свет шахтера" без воды и продуктов питания. Одного из участников АТО оккупанты били молотком по конечностям. Обвиняемые устраивали мужчинам допросы, чтобы получить информацию о других лицах из числа местных жителей пгт Боровая, участвовавших в проведении АТО в период 2014–2015 годов", – говорится в сообщении.

После пыток военных отпустили.

Во время деоккупации Харьковской области четырех российских оккупантов украинские военные взяли в плен. Они находятся под стражей.

В суд направлен обвинительный акт по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).