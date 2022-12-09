Кабмин выделил 100 млн грн для восстановления системы теплоснабжения в Кременчуге и более 480 м³ дров для жителей Харьковской области

Кабмин принял решения по подготовке пострадавших от российских обстрелов регионов к прохождению отопительного сезона, рассказал Шмыгаль Фото: kmu.gov.ua

Об этом 9 декабря после заседания правительства сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, 50 млн грн будут направлены на "выполнение первоочередных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры" в Сумской области.

"100 млн грн направляем Полтавской ОВА для восстановления разрушенной системы теплоснабжения в Кременчуге, – написал Шмыгаль. – Более 480 м³ дров будут переданы от "Укрзалізниці" в Харьковскую ОВА. Эту древесину распределят между жителями Харьковской области для отопления их домов".

Кроме того, 600 мобильных металлических печей передадут от "Укрзалізниці" для Донецкой области.

"Там, где централизованное отопление не работает, они станут основным средством обогрева", – подчеркнул Шмыгаль.