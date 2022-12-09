ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Кабмин выделил 100 млн грн для восстановления системы теплоснабжения в Кременчуге и более 480 м³ дров для жителей Харьковской области

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Кабмин принял решения по подготовке пострадавших от российских обстрелов регионов к прохождению отопительного сезона, рассказал Шмыгаль
Кабмин принял решения по подготовке пострадавших от российских обстрелов регионов к прохождению отопительного сезона, рассказал Шмыгаль
Фото: kmu.gov.ua

Кабмин Украины принял ряд решений по подготовке пострадавших от российских обстрелов регионов к прохождению зимы.

Об этом 9 декабря после заседания правительства сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, 50 млн грн будут направлены на "выполнение первоочередных ремонтных работ по восстановлению инфраструктуры" в Сумской области.

"100 млн грн направляем Полтавской ОВА для восстановления разрушенной системы теплоснабжения в Кременчуге, – написал Шмыгаль. – Более 480 м³ дров будут переданы от "Укрзалізниці" в Харьковскую ОВА. Эту древесину распределят между жителями Харьковской области для отопления их домов".

Кроме того, 600 мобильных металлических печей передадут от "Укрзалізниці" для Донецкой области.

"Там, где централизованное отопление не работает, они станут основным средством обогрева", – подчеркнул Шмыгаль.

Контекст:

Российские оккупанты с октября провели восемь массированных атак по энергообъектам Украины, выпустив более 1000 ракет и снарядов.

В стране начали вводить экстренные отключения электроэнергии, наблюдались проблемы с водо- и теплоснабжением.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Укрзалізниця, Кременчуг, правительство, отопление, Харьковская область, электроэнергия, ремонт, обстрелы, инфраструктура, теплоснабжение, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, российские оккупанты, восстановление
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
Мишина в черном белье показала свой обязательный утренний ритуал
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
"Готова ко всему". Вторая жена Остапчука после развода ответила на вопрос о новых отношениях
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
  Tvorchi презентовали клип на конкурсную песню для украинского нацотбора на "Евровидение 2023". Видео
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Принц Гарри прокомментировал развод своих родителей в скандальном интервью для Netflix
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
Роднянский: Липкий страх опутал Москву. Многих таскают на допросы. Задают вопросы про порочащие связи. Кого-то уволили. Кому-то угрожают
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Мне главное, чтобы он и Людмила Николаевна были здоровы". Бобул рассказал, где сейчас находится его кум – второй украинский президент Кучма
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
"Могла съесть несколько шоколадок, употребляла слишком жирную пищу". 28-летняя Кошмал показала, как выглядела раньше. Фото
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Бэнкси стал почетным гражданином Ирпеня
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
Netflix показала первые три эпизода фильма о принце Гарри и его жене Меган. СМИ пишут, что интервью пары усугубит раскол с королевской семьей
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
  Grosu после разлуки с бойфрендом из РФ выпустила песню "Самотня зима", в которой спела о происходящем в ее жизни. Видео
"Надюха секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сотрудницы "5 канала" снялись без одежды и белья для календаря в поддержку ВСУ. Их обвинили в продвижении сексистских нарративов (201117)
2
"Это изменило ему картинку мира". Экс-ведущая канала "Прямий" озвучила причину, которая мешает Порошенко "выглядеть адекватным" (56841)
3
"Гомицидоман, который открыто "трубит". Невзоров озвучил психиатрический "диагноз" Соловьева (56626)
4
"А тискаться, а обнимашки? А как вы любовь делаете? Это и есть суперотношения". Кулеба рассказал, кто спит с ним в одной постели (53756)
5
"Чарующая красота". 53-летняя Лопес снялась, расставив ноги и показав лицо крупным планом (45045)
6
"Это просто жесть. Как не стыдно?", "Забуханная, капец". Волочкова возмутила сеть, снявшись в бане с поднятыми ногами (42133)
7
Полякова на грузинских "Танцах со звездами" станцевала пасодобль под гимн сечевых стрельцов. Видео (41642)
8
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (40063)
 
 
 
 