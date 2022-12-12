Во время разминирования в Донецкой области погибли трое пиротехников, еще двое в больнице – ГСЧС

Трагедия произошла во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района, сообщили в ГСЧС. Там произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 года рождения, начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 года рождения, старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управления Максим Лизя 1979 года рождения.
Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизни, говорится в сообщении.
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