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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Во время разминирования в Донецкой области погибли трое пиротехников, еще двое в больнице – ГСЧС

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Сотрудники ГСЧС подорвались на мине
Сотрудники ГСЧС подорвались на мине
Фото: EPA

Во время выполнения задач по разминированию 12 декабря погибли трое пиротехников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом сообщает ГСЧС в Facebook.

Трагедия произошла  во время проведения работ по разминированию в Константиновке Краматорского района, сообщили в ГСЧС. Там произошла детонация взрывоопасного предмета, в результате чего погибли начальник отделения пиротехнических работ АРЗ СП Евгений Сагайда 1998 года рождения, начальник отделения подводного разминирования АРЗ СП Главного управления Александр Кулинич 2000 года рождения, старший водитель-сапер отделения пиротехнических работ АРЗ управления Максим Лизя 1979 года рождения.

Еще двое пиротехников ранены, врачи борются за их жизни, говорится в сообщении.

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Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В Донецкой области ситуация остается очень тяжелой, в ряде районов "не осталось живого места" из-за снарядов и огня, отмечал президент Владимир Зеленский 9 декабря. 

В Донецкой ОВА подчеркивают, что оставаться в Донецкой области сейчас гражданскому населению опасно, и призывают эвакуироваться.

Теги: взрыв, ГСЧС, Донецкая область, саперы, минирование, жертвы, российская агрессия, война России против Украины, разминирование
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