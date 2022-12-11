ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне продолжают интенсивно обстреливать села в Донецкой области – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрелов повреждены дома, есть раненые
В результате обстрелов повреждены дома, есть раненые
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Наиболее активно в ночь на 12 декабря российские оккупанты вели обстрелы в Покровском и Бахмутском районах. О ситуации в Донецкой области рассказал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

На донецком направлении один человек ранен в Максимильяновке Марьинской общины. На территории общины также под огнем оказались Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Накануне вечером россияне обстреляли предприятие в Кураховской общине и Авдеевке. Авдеевка также подвергалась хаотическим обстрелам всю ночь, последствия пока выясняются, сообщил Кириленко.

На горловском направлении в результате обстрелов один человек ранен и одна многоэтажка повреждена в Бахмуте. Также повреждены четыре частных дома в Соледарской общине: три – в Раздоловке и один – в Парасковеевке. Интенсивные обстрелы зафиксированы вблизи Яковлевки, Бахмутского и в окрестностях Соледара. Также стреляли по Часовоярской общине, обошлось без жертв.

На лисичанском направлении более 50 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской общины — размер ущерба устанавливается, говорится в сообщении.

Кириленко подчеркнул, что оставаться в Донецкой области сейчас гражданскому населению опасно.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении 26 октября говорил, что в районе Бахмута и Авдеевки идут самые жестокие бои, 12 ноября он объяснил, что на этих направлениях – "ад".

Теги: Донецкая область, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, Павел Кириленко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Убегать – не мой стиль". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Убегать – не мой стиль". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Научил меня любить по-настоящему". Жена Сенцова показала своего 10-летнего сына
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
"Такая красивая и сильная девушка". Парамедик Пташка показала, как выглядела до того, как получила свой позывной
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
Бывшая невестка Ющенко засветилась в салоне красоты в Москве. Фото
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
"Шикарно и так сексуально". Бывшая жена мэра Киева Кличко снялась утром в ванной. Видео
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
Издательство "Старого Лева" разорвало контракт с Доржем Бату из-за "потери доверия и введения в заблуждение"
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
  Представитель сборной Бразилии на пресс-конференции грубо скинул кота со стола. Спустя два дня бразильская сборная покинула ЧМ. Видео
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Ван Дамм прибыл в Украину. Фото
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Бэнкси выставил на продажу 50 картин с изображением мыши по £5 тыс. Деньги пойдут на закупку "скорых" для Украины
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Женщина с инвалидностью спустя более 20 лет обвинила Картера из Backstreet Boys в изнасиловании
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Элтон Джон обвинил Twitter в распространении дезинформации и заявил, что уходит из соцсети. Маск прокомментировал
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео
Каменских показала себя под снегом
Каменских показала себя под снегом
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
Жена принца Гарри Меган рассказала, каким было знакомства с семьей его старшего брата
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
"О-о-о, а это приятно очень". Кацурин снялся в объятиях Дорофеевой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Кацурин публично обратился к Дорофеевой после того, как она сняла его в своем клипе (72647)
2
"Как приятно быть вместе", "Главное – чтобы было на кого лапку положить". Кулеба показал, где и в какой позе спят его три собаки (40266)
3
"Зачем это искусственно продолжать?" Экс-ведущий "Орла и решки" Синельников впервые назвал причину развода (36049)
4
"Надюха – секс", "Сочная". Дорофеева снялась крупным планом, закусив губу (34045)
5
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (30719)
6
"Вы безумные!" Экс-супруг Ани Лорак и его новая девушка сняли ролик об увеличении губ (18688)
7
"Вкуснющие деруны". Саливанчук поделилась рецептом (17559)
8
С вишнями на груди. 49-летняя Клум вышла на прогулку в ярком образе. Фото (17113)
 
 
 
 