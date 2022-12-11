Россияне продолжают интенсивно обстреливать села в Донецкой области – ОВА

На донецком направлении один человек ранен в Максимильяновке Марьинской общины. На территории общины также под огнем оказались Красногоровка, Георгиевка и Марьинка. Накануне вечером россияне обстреляли предприятие в Кураховской общине и Авдеевке. Авдеевка также подвергалась хаотическим обстрелам всю ночь, последствия пока выясняются, сообщил Кириленко.

На горловском направлении в результате обстрелов один человек ранен и одна многоэтажка повреждена в Бахмуте. Также повреждены четыре частных дома в Соледарской общине: три – в Раздоловке и один – в Парасковеевке. Интенсивные обстрелы зафиксированы вблизи Яковлевки, Бахмутского и в окрестностях Соледара. Также стреляли по Часовоярской общине, обошлось без жертв.

На лисичанском направлении более 50 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской общины — размер ущерба устанавливается, говорится в сообщении.

Кириленко подчеркнул, что оставаться в Донецкой области сейчас гражданскому населению опасно.