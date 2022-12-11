ВСУ отбили атаки оккупантов в Донецкой и Луганской областях – Генштаб

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Андреевка, Червонопоповка, Жиливка, Серебрянское и Белогоровка на Луганщине и Верхнекаменное, Соледар, Бахмутское, Подгородное и Бахмут Донецкой области", – говорится в сообщении.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили три пункта управления и три района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов, добавили в Генштабе.