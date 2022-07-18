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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Енин о правоохранителях: Мы видим смерти, гибель тех, кто встал на путь измены. Ни на что не намекаю

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Енин: Опыт показал, что россияне не церемонятся с предателями
Енин: Опыт показал, что россияне не церемонятся с предателями
Фото: МВС України / Facebook

В 2022 году по сравнению с ситуацией 2014 года в Украине стало меньше полицейских, которые соглашаются сотрудничать с оккупантами. Об этом первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин сообщил "Укринформу" в интервью, которое было опубликовано 17 июля.

"В 2014 году мы столкнулись с тем, что под контроль России или так называемых "ДНР/ЛНР" переходили целые гарнизоны как милиционеров, так и пожарных. Сегодня, к счастью, мы наблюдаем относительно незначительное количество тех, кто соблазнился работать на стороне врага", – сказал он.

Замглавы МВД отметил, что в ведомстве "насчитали не более нескольких сотен предателей только – в более чем 130-тысячном коллективе Национальной полиции Украины".

"Возможно, это достаточно непопулярная тема, но я горжусь тем, что число таких изменников фактически мизерное. Можно более глубоко разбираться в причинах каждого из таких случаев. Кто-то, возможно, не был украинцем (имею в виду в смысле гражданства, а не национальности) до конца все эти годы. У кого-то были, возможно, материальные мотивы, кто-то решил не оставлять дом или надеялся на то, что от смены власти ничего для него персонально не изменится", – объяснил Енин.

Он подчеркнул, что "опыт 2014 года также ярко показал, что россияне не церемонятся с предателями".

"Тот, кто думал, что он продолжит службу на территории Крыма, был переброшен куда-то в район Североморска с совсем другой зарплатой, климатическими и бытовыми условиями. Потому что тот, кто предал один раз, предаст и другой. И россияне это отлично понимают", – считает Енин.

По его словам, изменников могут ожидать и другие неприятности.

"Мы видим, что тех, кто встал на путь измены, в дальнейшем постигли какие-то жизненные неприятности: то неосторожное обращение со спичками, то какие-то нарушения скоростного режима. И мы видим смерти, трагические гибели тех, кто встал на путь измены. Ни на что не намекаю, но хочу сказать, что каждый из них рано или поздно предстанет перед уголовным законом или перед Божьим", – заявил Енин.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе.

В феврале 2022 года российские войска полномасштабно вторглись на украинскую территорию.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, МВД, Крым, война, полиция, оккупация, вторжение, война России против Украины, Евгений Енин, измена, коллаборационизм
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