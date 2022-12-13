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СБУ разоблачила схему незаконной приватизации курортов. Подозревается замглавы Федерации профсоюзов

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Профсоюзному чиновнику избрана мера пресечения содержание под стражей с правом залога
Профсоюзному чиновнику избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом залога
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины совместно с Государственным бюро расследований и Офисом генпрокурора разоблачила схему незаконной приватизации украинского госимущества на 25 млрд грн. Об этом пресс-служба СБУ 13 декабря сообщила в Telegram.

По данным следствия, четверо бывших должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА и один из заместителей главы Федерации профсоюзов Украины занимались системным выводом из госсобственности учреждений санаторно-курортной сферы для их дальнейшей продажи.

Схема заключалась в том, что чиновники ККГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты. Затем  объекты продавались уже по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

Среди присвоенной недвижимости – украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения, говорится в сообщении.

"Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд грн", – написала пресс-служба. 

Замглавы Федерации профсоюзов сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Теги: СБУ, недвижимость, КГГА, следствие, приватизация, курорт, подозрение, АРМА, Офис генпрокурора, ГБР
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