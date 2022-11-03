Переселенцев в Украине будут селить в арестованные отели и санатории – АРМА

"АРМА объявило конкурсы по отбору управителей для ряда арестованных отелей, санаториев и баз отдыха, которые будут использоваться для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц и реабилитации военнослужащих", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что речь идет о 22 объектах недвижимости в Закарпатской (в частности, санатории "Карпаты", "Квітка полонини", "Поляна"), Ивано-Франковской (лечебно-оздоровительный комплекс "Верховина"), Львовской, Одесской (санаторий "Куяльник" в Одессе), Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Киевской (гостиница "Турист" в Киеве) областях.

"Лишь несколько дней назад идея АРМА о социальном использовании арестованного имущества обсуждалась правительством, а уже сегодня мы начинаем поиски управляющих для десятков таких объектов", – сказал глава АРМА Дмитрий Жоравович.

Он подчеркнул, что "теперь арестованные активы будут работать не только на пользу экономики и обороны страны, но и будут способствовать решению жилищных проблем переселенцев и реабилитации наших защитников".