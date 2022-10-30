В Василькове открыли модульный городок для переселенцев и людей, оставшихся без жилья

"В нем будут проживать внутренне перемещенные лица из разных регионов Украины, а также жители города, лишившиеся жилья за время полномасштабного вторжения. 352 человека, а это и взрослые, и дети, и люди пожилого возраста, получат жилье", – говорится в сообщении.

Кулеба заверил, что модульный городок полностью укомплектован необходимой бытовой техникой, а комнаты жителей – мебелью. Для детей обустроили детскую площадку рядом.

"Спасибо за плодотворное сотрудничество Министерству развития общин и территорий и правительству Польши. Уверен, что впереди еще много новых проектов в поддержку наших людей и для развития Киевской области", – добавил глава ОВА.