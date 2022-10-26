В Украине обустроят еще 13 модульных городков – Минрегион

В ведомстве рассказали, что правительственное агентство стратегических резервов Польши на безвозмездной основе предоставляет Украине модульные городки для временного размещения граждан, жилье которых повреждено или разрушено в результате боевых действий. Таким образом уже было обустроено 11 модульных городков для более 3,5 тыс. человек. Их разместили в населенных пунктах Киевской и Черниговской областей, а также во Львове. Четыре городка – на финальном этапе строительства.

Также к концу года запланировано обустройство модульных городков для проживания почти 5 тыс. человек, заявили в Минрегионе.