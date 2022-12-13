В Одессе задержали информатора ЧВК "Вагнер", который собирал информацию о позициях ВСУ и объектах инфраструктуры – СБУ

"На его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря. Также разоблачены контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, активно участвующего в войне против Украины). Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, прежде всего, его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны. Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра. Развединформация требовалась захватчикам для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре.

"Однако СБУ сорвала планы оккупантов. Сотрудники украинской спецслужбы своевременно разоблачили вражеского агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в РФ. По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы России завербовали после начала полномасштабного вторжения. В поле зрения оккупантов попал из-за своей деструктивной активности в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления рашистов", – уточнили в СБУ.

По информации правоохранителей, для сбора развединформации агент лично выходил на местность, скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории. Для коммуникации с оккупантами он использовал заранее отработанные анонимные Telegram-каналы и мессенджеры.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, которую он использовал для подрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)