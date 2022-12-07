СБУ задержала в Одессе агента РФ, который искал места размещения украинских ракетных комплексов "Нептун" и систем ПВО

По данным спецслужбы, подозреваемый собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун". Также фигуранта интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфика защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.
"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После прилетов по городской инфраструктуре российский агент докладывал своим кураторам о результатах вражеских обстрелов", – говорится в сообщении.
Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.
По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Установлено, что фигурант контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети. Также он передавал оккупантам информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и подробным описанием местности.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, действие, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины: предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
России в последние месяцы регулярно наносит ракетные удары по населенным пунктам Украины.
В результате последней ракетной атаки России 5 декабря были попадания по объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщали в компании "Укрэнерго". В частности, стало известно о повреждении двух объектов критической инфраструктуры в Одесской области.
В одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу семь ракет, рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
После этого пропало электроснабжение в Одессе и большинстве общин Одесского района, отмечали в ОВА.
Кроме того, были обесточены все насосные станции Одессы, поэтому жители города остались без водоснабжения, сообщила пресс-служба компании-поставщика – "Инфоксводоканала". Также в городе остановили котельные коммунального предприятия "Теплоснабжение Одессы".