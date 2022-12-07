СБУ задержала в Одессе агента РФ, который искал места размещения украинских ракетных комплексов "Нептун" и систем ПВО

По данным спецслужбы, подозреваемый собирал разведданные о местах дислокации и перемещения подразделений ВСУ на территории города. Среди его основных задач было выявление возможных боевых позиций противовоздушной обороны и украинских береговых ракетных комплексов "Нептун". Также фигуранта интересовала информация о расположении блокпостов, укрепрайонов и специфика защиты энергогенерирующих объектов на юге Украины.

"Разведывательная информация требовалась оккупантам для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городу. После прилетов по городской инфраструктуре российский агент докладывал своим кураторам о результатах вражеских обстрелов", – говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта при попытке очередной передачи врагу закрытых сведений.

По данным следствия, задержанным оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения вышел на спецслужбы РФ и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Установлено, что фигурант контактировал с агрессором через анонимные мессенджеры и соцсети. Также он передавал оккупантам информацию об украинских объектах с привязкой к координатам и подробным описанием местности.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, действие, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной безопасности Украины: предоставление иностранному государству, иностранной организации и их представителям помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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