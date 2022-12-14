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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты из РСЗО обстреляли здание Херсонской ОГА

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Оккупанты вновь обстреляли Херсон
Оккупанты вновь обстреляли Херсон
Фото: ТИМОШЕНКО Офіс Президента / Telegram

Российские войска 14 декабря обстреляли здание Херсонской областной государственной администрации. Об этом в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

"Около 11.00 рашисты из реактивных систем залпового огня ударили по Херсону. Снаряды попали в здание Херсонской ОВА – повреждены два этажа", – написал он.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: РСЗО, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, Кирилл Тимошенко
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