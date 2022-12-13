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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области оккупанты разрушили более 14 тыс. объектов, деоккупационные мероприятия продолжаются – ОПУ

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Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают разрушать инфраструктуру и жилые дома в Харьковской области.

Об этом 13 декабря на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.

"Враг не останавливается в разрушении области. Там по состоянию на данный момент разрушены 14 062 объекта. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы восстанавливать и возвращать жизнь", – сказал Тимошенко.

По его словам, "деоккупационные мероприятия" в области продолжаются.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.

Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.

Теги: Россия, Украина, Харьковская область, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины, брифинг, российские оккупанты, деоккупация
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