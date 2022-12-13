В Харьковской области оккупанты разрушили более 14 тыс. объектов, деоккупационные мероприятия продолжаются – ОПУ

Об этом 13 декабря на брифинге, опубликованном в Telegram Офиса президента Украины (ОПУ), сообщил замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко.
"Враг не останавливается в разрушении области. Там по состоянию на данный момент разрушены 14 062 объекта. Мы прилагаем максимальные усилия, чтобы восстанавливать и возвращать жизнь", – сказал Тимошенко.
По его словам, "деоккупационные мероприятия" в области продолжаются.
Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.
1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов. Под контролем россиян по состоянию на 8 декабря находилось 29 населенных пунктов, отмечали в ОВА.
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать населенные пункты Харьковской области.