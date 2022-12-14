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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Мы в Херсонской области пролили изрядное количество крови и своей, и чужой. Там было очень тяжело

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Арестович считает, что держать оборону в Запорожской области российским войскам будет труднее, чем в Херсонской
Арестович считает, что держать оборону в Запорожской области российским войскам будет труднее, чем в Херсонской
Фото: Олексій Арестович / Facebook

Вооруженные силы Украины "однозначно" зайдут в Олешки и Новую Каховку Херсонской области, равно как в Мелитополь и Бердянск Запорожской области. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"Еще недели две назад мне писали, что русские оставляют Новую Каховку, Олешки, и мы туда заходим. Но мы пока не заходим туда?" – спросил Гордон.

Арестович не подтвердил наличия подобных планов у ВСУ на данный момент.

"Не было такого. Там пошумели наши партизаны и Силы специальных операций. Но мы так очень любим делать. А когда они обычно отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят. Панику вместе с артиллерией", – сказал советник ОПУ.

Он добавил, что ВСУ "так же делают, когда мы отходим".

"То есть когда мы отошли из Лисичанска и Северодонецка [Луганской области], еще недельку где-то наши ССО бегали и развлекались в отношении этих "победителей". После [отступления ВСУ из] Дебальцево [Донецкой области] еще две недели наш спецназ ходил по их тылам и достреливал товарищей", – пояснил Арестович.

По информации советника ОПУ, российские войска сейчас выстраивают оборону на запорожском направлении со смещением к треугольнику Энергодар – Мелитополь – Токмак Запорожской области.

"Потому что главное их опасение – это прямой удар на Крым. Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", – убежден он.

Советник ОПУ согласен с тем, что Мелитополь – стратегически важнейшая точка.

"Это точка связанности и центр гравитации всего юга. Там и аэродром, они [оккупанты] концентрируют наибольшие силы", – пояснил Арестович..

Он указал, что в Запорожской области, в отличие от Херсонской, "невозможно обороняться в поле, оно плоское".

"В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых – противотанковый ров. Накопиться невозможно, форсировать невозможно. Мы там пролили изрядное количество крови и своей, и чужой. И там было очень тяжело", – признал советник ОПУ.

Он напомнил, что только "последовательным смалыванием" путей логистики, мостов, ударами по штабам, складам, бронетехнике ВСУ смогли так ослабить группировку оккупантов, что "они поняли, что удерживать ее бесперспективно".

"А в Запорожской области можно построить ее королевское величество... Как у [советских писателей-фантастов братьев Аркадия и Бориса] Стругацких, инженерной академии опорные районы и пункты. И даже если они будут абсолютно идеальны и всем обеспечены, их можно обойти по флангам – и все. Там негде держать оборону", – подытожил Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город. Зеленский приезжал в освобожденный Херсон 14 ноября.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Зима вряд ли сможет остановить наступление ВСУ на юге Украины, заявила 15 ноября глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк. Она отметила, что на данный момент ВСУ считают более целесообразным не атаковать, а держать огневой контроль над территорией, где враг обустраивает свои логистические базы, пункты базирования личного состава, сосредоточение техники на левом берегу "и туда достает наша артиллерия". По мнению Гуменюк, оккупанты не смогут удержать левобережную часть Херсонской области.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, Вооруженные силы Украины, Мелитополь, Запорожская область, Бердянск, Алексей Арестович, ВСУ, страна-агрессор, война России против Украины, Энергодар, Новая Каховка, Токмак, деоккупация, контрнаступление, Олешки
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