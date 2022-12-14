Арестович: Мы в Херсонской области пролили изрядное количество крови и своей, и чужой. Там было очень тяжело

Арестович считает, что держать оборону в Запорожской области российским войскам будет труднее, чем в Херсонской Фото: Олексій Арестович / Facebook

"Еще недели две назад мне писали, что русские оставляют Новую Каховку, Олешки, и мы туда заходим. Но мы пока не заходим туда?" – спросил Гордон.

Арестович не подтвердил наличия подобных планов у ВСУ на данный момент.

"Не было такого. Там пошумели наши партизаны и Силы специальных операций. Но мы так очень любим делать. А когда они обычно отходят, наши сразу им – хоп! – в тылы, и некоторое время панику наводят. Панику вместе с артиллерией", – сказал советник ОПУ.

Он добавил, что ВСУ "так же делают, когда мы отходим".

"То есть когда мы отошли из Лисичанска и Северодонецка [Луганской области], еще недельку где-то наши ССО бегали и развлекались в отношении этих "победителей". После [отступления ВСУ из] Дебальцево [Донецкой области] еще две недели наш спецназ ходил по их тылам и достреливал товарищей", – пояснил Арестович.

По информации советника ОПУ, российские войска сейчас выстраивают оборону на запорожском направлении со смещением к треугольнику Энергодар – Мелитополь – Токмак Запорожской области.

"Потому что главное их опасение – это прямой удар на Крым. Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", – убежден он.

Советник ОПУ согласен с тем, что Мелитополь – стратегически важнейшая точка.

"Это точка связанности и центр гравитации всего юга. Там и аэродром, они [оккупанты] концентрируют наибольшие силы", – пояснил Арестович..

Он указал, что в Запорожской области, в отличие от Херсонской, "невозможно обороняться в поле, оно плоское".

"В Херсонской области были ирригационные каналы, каждый из которых – противотанковый ров. Накопиться невозможно, форсировать невозможно. Мы там пролили изрядное количество крови и своей, и чужой. И там было очень тяжело", – признал советник ОПУ.

Он напомнил, что только "последовательным смалыванием" путей логистики, мостов, ударами по штабам, складам, бронетехнике ВСУ смогли так ослабить группировку оккупантов, что "они поняли, что удерживать ее бесперспективно".

"А в Запорожской области можно построить ее королевское величество... Как у [советских писателей-фантастов братьев Аркадия и Бориса] Стругацких, инженерной академии опорные районы и пункты. И даже если они будут абсолютно идеальны и всем обеспечены, их можно обойти по флангам – и все. Там негде держать оборону", – подытожил Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

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