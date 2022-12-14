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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Любой символический заход ВСУ в Крым – это политическая катастрофа для России

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Арестович считает главным страхом оккупантов появление ВСУ в Крыму
Арестович считает главным страхом оккупантов появление ВСУ в Крыму
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Российские войска готовятся к обороне временно оккупированного украинского Крыма, поскольку главный приоритет для РФ – не допустить появления на его территории украинских войск. Такое мнение в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону выразил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

"По Херсону понятно: мы деоккупируем Херсонскую область всю. Сроки указать, конечно, нельзя?" – уточнил Гордон.

"Невозможно сказать, что запланировал Генштаб. С одной стороны, стратегия этой географии и ходы очевидны. С другой стороны, когда они будут предприняты и в какой последовательности – вопрос", – сказал Арестович.

Это, по его словам, связано в том числе с тем, что и для противника эти ходы очевидны.

"На крымском перешейке сейчас копается оборона ударными темпами. Потому что они понимают: любой символический заход ВСУ в Крым – это политическая катастрофа для России. Главная скрепа [президента России Владимира] Путина – это Крым", – уверен Арестович.

Он полагает, что Донбасс играет для страны-оккупанта и ее лидера гораздо меньшую роль, чем незаконно аннексированный полуостров.

"Донбасс – нет. В самом крайнем варианте они готовы оставить Донбасс, но только не Крым", – убежден советник ОПУ.

Арестович добавил, что главное опасение российских оккупантов – это прямой удар украинских войск по Крыму.

"Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", – убежден Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.

Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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