Арестович: Любой символический заход ВСУ в Крым – это политическая катастрофа для России

"По Херсону понятно: мы деоккупируем Херсонскую область всю. Сроки указать, конечно, нельзя?" – уточнил Гордон.
"Невозможно сказать, что запланировал Генштаб. С одной стороны, стратегия этой географии и ходы очевидны. С другой стороны, когда они будут предприняты и в какой последовательности – вопрос", – сказал Арестович.
Это, по его словам, связано в том числе с тем, что и для противника эти ходы очевидны.
"На крымском перешейке сейчас копается оборона ударными темпами. Потому что они понимают: любой символический заход ВСУ в Крым – это политическая катастрофа для России. Главная скрепа [президента России Владимира] Путина – это Крым", – уверен Арестович.
Он полагает, что Донбасс играет для страны-оккупанта и ее лидера гораздо меньшую роль, чем незаконно аннексированный полуостров.
"Донбасс – нет. В самом крайнем варианте они готовы оставить Донбасс, но только не Крым", – убежден советник ОПУ.
Арестович добавил, что главное опасение российских оккупантов – это прямой удар украинских войск по Крыму.
"Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", – убежден Арестович.
Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Обозреватель сайта НВ, ведущий "Радио НВ" Иван Яковина считает, что после освобождения Херсона ВСУ, скорее всего, будут наступать в сторону Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Заместитель Резникова Владимир Гаврилов не исключил, что силы обороны Украины зайдут в оккупированный РФ Крым до конца декабря. Он высказал мнение, что ВСУ продолжат воевать зимой, используя набранный темп.
Развязанная Россией война в Украине закончится к началу лета 2023 года, спрогнозировал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в середине октября. "Для начала" Украина выйдет на границы 1991 года, отметил глава разведки.