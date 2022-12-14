Арестович: Любой символический заход ВСУ в Крым – это политическая катастрофа для России

"По Херсону понятно: мы деоккупируем Херсонскую область всю. Сроки указать, конечно, нельзя?" – уточнил Гордон.

"Невозможно сказать, что запланировал Генштаб. С одной стороны, стратегия этой географии и ходы очевидны. С другой стороны, когда они будут предприняты и в какой последовательности – вопрос", – сказал Арестович.

Это, по его словам, связано в том числе с тем, что и для противника эти ходы очевидны.

"На крымском перешейке сейчас копается оборона ударными темпами. Потому что они понимают: любой символический заход ВСУ в Крым – это политическая катастрофа для России. Главная скрепа [президента России Владимира] Путина – это Крым", – уверен Арестович.



Он полагает, что Донбасс играет для страны-оккупанта и ее лидера гораздо меньшую роль, чем незаконно аннексированный полуостров.



"Донбасс – нет. В самом крайнем варианте они готовы оставить Донбасс, но только не Крым", – убежден советник ОПУ.

Арестович добавил, что главное опасение российских оккупантов – это прямой удар украинских войск по Крыму.

"Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", – убежден Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО