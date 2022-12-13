Арестович: Главное опасение РФ – это прямой удар на Крым. Он обрушивает весь южный фронт. Для них это полная моральная катастрофа

По его словам, сейчас российские захватчики выстраивают оборону на запорожском направлении в треугольнике Энергодар – Мелитополь – Токмак.

"Потому что главное их опасение – это прямой удар на Крым. Он обрушивает весь южный фронт, ВСУ и другие силы обороны выходят прямо на границу Крыма. Для них это полная моральная катастрофа", – подчеркнул Арестович.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Согласно сообщениям Генштаба ВСУ, в последнее время оккупанты пытались наступать только на Донбассе, преимущественно – на бахмутском и авдеевском направлениях. На запорожском направлении враг вел оборонительные бои. О наступлении РФ на этом направлении Генштаб ВСУ сообщил 12 декабря.