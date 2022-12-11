ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пономарев: Путин может решиться на применение ядерного оружия, но слишком поздно, например, когда будет потерян Крым. Его приказ просто не выполнят

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Угрожая ядерным оружием, Путин (на фото) ведет себя как школьный хулиган, считает Пономарев
Угрожая ядерным оружием, Путин (на фото) ведет себя как школьный хулиган, считает Пономарев
Фото: ЕРА

На руководство России, которое угрожает применением ядерного оружия, подействовало "коллективное давление". Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил получивший украинское гражданство бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев.

"Я не знаю, чье давление было большим: давление Запада или давление Востока. Но, безусловно, коллективное давление подействовало. Но я с самого начала не верил в то, что [президент России Владимир] Путин на что-нибудь подобное решится", – сказал он.

По словам российского бизнесмена, "одно дело – угрожать, шантажировать, вести себя как школьный хулиган, растопырить пальцы и идти вперед, а другое дело – применить".

"Я всегда считал, что он может решиться на применение, но, как и все, что он делает, решится на это слишком поздно. Когда он на это решится, это как раз тогда, когда будет потерян Крым. И тогда его приказ просто не выполнят. Потому что ни один офицер не будет выполнять самоубийственный не только для него, но и для всего человечества приказ, когда очевидно, что ситуация проиграна. Уже никакая дисциплина не сработает", – объяснил Пономарев.

Он также оценил вероятность выполнения подобного приказа на данном этапе.

"Многие наши либеральные коллеги говорили: "Это они не выполнят". Вот сейчас, я боюсь, этот приказ мог бы быть выполнен. Но тогда, когда он может быть реально отдан, тогда он выполнен не будет", – подчеркнул Пономарев.

По его мнению, вероятная победа Украины над Россией усиливает опасения Запада, что может произойти хаос в ядерной России со всеми вытекающими последствиями.

Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину Путин заявил 21 сентября о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 25 сентября в интервью CBS News отметил, что США предупредили РФ о возможных "ужасающих последствиях" в случае применения страной-агрессором ядерного оружия. По данным The Washington Post, между администрацией президента США Джо Байдена и властями России идет переписка, в ходе которой российскую сторону предупредили о последствиях в случае применения ядерного оружия в войне против Украины.

В конце октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о возможном применении Украиной "грязной бомбы" в войне против России в ходе телефонных разговоров с министрами обороны США, Франции, ТурцииВеликобританииИндии и Китая. Эти заявления значат, что Россия сама готовит такой удар, подчеркнул Зеленский.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

По информации The New York Times, высокопоставленные российские военные обсуждали, когда и как Россия может применить тактическое ядерное оружие в Украине. Такая информация была распространена внутри правительства США в октябре, сообщило издание 2 ноября. По оценкам Пентагона, в арсенале России имеется до 2 тыс. единиц тактического ядерного оружия, предназначенного для применения на полях сражений с целью подавления обычных сил.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Крым, ядерное оружие, война, Илья Пономарев, угрозы, вторжение, шантаж, война России против Украины
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