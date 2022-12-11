Пономарев: Путин может решиться на применение ядерного оружия, но слишком поздно, например, когда будет потерян Крым. Его приказ просто не выполнят

"Я не знаю, чье давление было большим: давление Запада или давление Востока. Но, безусловно, коллективное давление подействовало. Но я с самого начала не верил в то, что [президент России Владимир] Путин на что-нибудь подобное решится", – сказал он.

По словам российского бизнесмена, "одно дело – угрожать, шантажировать, вести себя как школьный хулиган, растопырить пальцы и идти вперед, а другое дело – применить".

"Я всегда считал, что он может решиться на применение, но, как и все, что он делает, решится на это слишком поздно. Когда он на это решится, это как раз тогда, когда будет потерян Крым. И тогда его приказ просто не выполнят. Потому что ни один офицер не будет выполнять самоубийственный не только для него, но и для всего человечества приказ, когда очевидно, что ситуация проиграна. Уже никакая дисциплина не сработает", – объяснил Пономарев.

Он также оценил вероятность выполнения подобного приказа на данном этапе.

"Многие наши либеральные коллеги говорили: "Это они не выполнят". Вот сейчас, я боюсь, этот приказ мог бы быть выполнен. Но тогда, когда он может быть реально отдан, тогда он выполнен не будет", – подчеркнул Пономарев.

По его мнению, вероятная победа Украины над Россией усиливает опасения Запада, что может произойти хаос в ядерной России со всеми вытекающими последствиями.

Пономарев: Лучший сценарий для Путина – Гаага, но его свои убьют раньше. Кадыров нажмет на спусковой крючок. Читайте полную версию интервью

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