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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Ожидаю, что к августу ВСУ освободят Крым

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ВСУ продолжат наносить удары по штабам РФ на оккупированных территориях Украины, прогнозирует Ходжес
ВСУ продолжат наносить удары по штабам РФ на оккупированных территориях Украины, прогнозирует Ходжес
Фото: Vaidotas Beniušis / Twitter

Вооруженные силы Украины (ВСУ) освободят полуостров Крым от российских оккупантов к августу 2023 года.

Такое мнение 12 декабря в Twitter выразил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, ВСУ продолжат наносить удары по штабам РФ и коммуникациям (логистике) на оккупированных территориях в течение следующих нескольких недель, вплоть до февраля, чтобы "создать условия для решающей фазы кампании по освобождению Крыма".

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", – подчеркнул Ходжес.

Месяц назад Ходжес отмечал, что если страны Запада продолжат поддерживать Украину, то летом 2023 года Крым будет освобожден.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Министр обороны Украины Алексей Резников допускает, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.

Теги: Россия, Крым, Украина, Вооруженные силы Украины, Бен Ходжес, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, деоккупация, логистика
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