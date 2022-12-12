Экс-командующий Сухопутными силами США в Европе: Ожидаю, что к августу ВСУ освободят Крым

Такое мнение 12 декабря в Twitter выразил бывший командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

По его словам, ВСУ продолжат наносить удары по штабам РФ и коммуникациям (логистике) на оккупированных территориях в течение следующих нескольких недель, вплоть до февраля, чтобы "создать условия для решающей фазы кампании по освобождению Крыма".

"Я ожидаю, что к августу они освободят Крым", – подчеркнул Ходжес.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq's and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV — Ben Hodges (@general_ben) December 12, 2022

Месяц назад Ходжес отмечал, что если страны Запада продолжат поддерживать Украину, то летом 2023 года Крым будет освобожден.