"Чемодан – мост/паром – Россия". Чубаров заявил, что россияне опрометчиво затягивают бегство из Крыма

Чубаров предупредил россиян в Крыму, что против них могут применить силу Фото: krymr.com

"Граждане России, которые незаконно поселились в оккупированном Крыму с 27 февраля 2014 года! Вчерашние обстрелы и удары с воздуха по российским военным объектам, размещенным во временно оккупированном Крыму, для вас не что иное, как еще одно предупреждение о том, что вы опрометчиво долго затягиваете с бегством из украинского Крыма", – написал он.

Глава Меджлиса обратился к россиянам с призывом: "Чемодан – мост/паром – Россия".

"Знайте, заранее уехав из оккупированного Крыма, вы не только обезопасите свою жизнь, но и избавите нас от необходимости применить к вам законные силовые меры", – заявил Чубаров.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 декабря крымские Telegrаm-каналы, в том числе "ЧП / Крым", сообщили о якобы работе ПВО в районе Симферополя, а также о пожаре в казарме в поселке Советский (по неподтвержденным пока данным, в ней было несколько сотен военных. Telegram-канал "Николаевский Ванек" пишет, что погибло несколько десятков человек, еще несколько десятков получило ожоги разной степени).