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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Чемодан – мост/паром – Россия". Чубаров заявил, что россияне опрометчиво затягивают бегство из Крыма

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Чубаров предупредил россиян в Крыму, что против них могут применить силу
Чубаров предупредил россиян в Крыму, что против них могут применить силу
Фото: krymr.com

Атаки на военные объекты российских войск в оккупированном Крыму являются предупреждением для оккупантов. Об этом 11 декабря заявил в Fаcebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Граждане России, которые незаконно поселились в оккупированном Крыму с 27 февраля 2014 года! Вчерашние обстрелы и удары с воздуха по российским военным объектам, размещенным во временно оккупированном Крыму, для вас не что иное, как еще одно предупреждение о том, что вы опрометчиво долго затягиваете с бегством из украинского Крыма", – написал он.

Глава Меджлиса обратился к россиянам с призывом: "Чемодан – мост/паром – Россия".

"Знайте, заранее уехав из оккупированного Крыма, вы не только обезопасите свою жизнь, но и избавите нас от необходимости применить к вам законные силовые меры", – заявил Чубаров.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

10 декабря крымские Telegrаm-каналы, в том числе "ЧП / Крым", сообщили о якобы работе ПВО в районе Симферополя, а также о пожаре в казарме в поселке Советский (по неподтвержденным пока данным, в ней было несколько сотен военных. Telegram-канал "Николаевский Ванек" пишет, что погибло несколько десятков человек, еще несколько десятков получило ожоги разной степени).

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После того как в феврале 2022 года РФ начала полномасштабную войну против Украины, украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, война, Рефат Чубаров, обстрелы, война России против Украины, деоккупация, россияне
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