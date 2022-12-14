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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов 13 декабря в Херсонской области один человек погиб, один был ранен – глава ОВА

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Янушевич рассказал об обстрелах Херсонской области оккупантами
Янушевич рассказал об обстрелах Херсонской области оккупантами
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 13 декабря 42 раза обстреляли территорию Херсонской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Ярослав Янушевич 14 декабря.

Область россияне обстреливали из танков, минометов, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

"Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили одного человека, еще один житель области получил ранения", – говорится в сообщении.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсонская область, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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