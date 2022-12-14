В результате российских обстрелов 13 декабря в Херсонской области один человек погиб, один был ранен – глава ОВА

Область россияне обстреливали из танков, минометов, реактивных систем залпового огня и артиллерии.

"Враг еще раз обстрелял жилые кварталы Херсона. оккупанты попали в яхт-клуб, училище, спортивное заведение, частные и многоквартирные дома. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. Российские оккупанты убили одного человека, еще один житель области получил ранения", – говорится в сообщении.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.