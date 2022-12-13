Оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, три мирных жителя погибли, 15 ранены – ОВА

По его информации, всего за сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов. Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.