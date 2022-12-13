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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 57 раз обстреляли Херсонскую область за сутки, три мирных жителя погибли, 15 ранены – ОВА

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Россияне обстреляли жилые дома, школу, медучреждения
Россияне обстреляли жилые дома, школу, медучреждения
Фото: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Три жителя Херсонской области погибли и 15 получили ранения разной степени тяжести вследствие обстрела российскими оккупантами правобережной части Херсонской области, включая Херсон, 12 декабря. Об этом сообщил 13 декабря глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич.

По его информации, всего за сутки российские оккупанты 57 раз обстреляли территорию Херсонской области.

"Мирные населенные пункты области подвергались обстрелам из артиллерии, РСЗО и минометов. Под массированным вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома", – написал Янушевич.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Ярослав Янушевич
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