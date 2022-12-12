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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли медучреждения и жилой район в Херсоне, один человек погиб, трое ранены – ОВА

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В результате артудара россиян повреждены дома в Таврическом микрорайоне Херсона, сообщили в ОВА
В результате артудара россиян повреждены дома в Таврическом микрорайоне Херсона, сообщили в ОВА
Скриншот: Ярослав Янушевич / Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска продолжают терроризировать освобожденные населенные пункты Херсонской области.

Об этом 12 декабря в 16.43 в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

По его словам, враг снова обстрелял медучреждения Херсона.

"Вражеские снаряды попали в одну из городских больниц Херсона. Повреждено здание поликлиники. Также враг атаковал еще одно медицинское учреждение. Из-за российских обстрелов в здании выбиты окна, – написал руководитель ОВА. – К счастью, пострадавших нет".

В 17.26 Янушевич добавил в Telegram, что оккупанты прицельно обстреляли жилой район Херсона.

"В результате артиллерийского удара россиян сегодня повреждены дома в Таврическом микрорайоне, автомобили на парковке и газопровод. По предварительным данным, один человек погиб, трое ранены. Рашисты подло убивают мирных херсонцев. На земле – следы крови и кучи битого стекла", – отметил глава Херсонской ОВА.

Янушевич опубликовал видео, на котором люди "показывают, что произошло, когда их квартиры "посетил "русский мир".

Утром оккупанты тоже обстреливали Херсон. Они нанесли артудары по облцентру и пригороду. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, вспыхнул пожар. Было известно об одном погибшем и четверых пострадавших.

Днем Янушевич проинформировал о массированном обстреле Херсона российскими войсками.

"Враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о семи пострадавших, двое из них погибли", – написал он в 15.06.

По словам Янушевича, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом также направлялись в микрорайон Остров.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

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