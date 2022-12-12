Оккупанты массированно обстреливают Херсон, погибли не менее двух человек – ОВА

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о семи пострадавших, двое из них погибли", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом также направляются на микрорайон Остров.

"Количество пострадавших в настоящее время неизвестно", – подчеркнул он.

Янушевич призвал жителей облцентра немедленно направляться в укрытие при первых звуках взрывов.

Утром оккупанты тоже обстреливали Херсон. Они нанесли артиллерийские удары по облцентру и пригороду. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, вспыхнул пожар. Было известно об одном погибшем и четверых пострадавших.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.