ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты массированно обстреливают Херсон, погибли не менее двух человек – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
После того как украинская армия освободила Херсон, оккупанты постоянно наносят по нему удары
После того как украинская армия освободила Херсон, оккупанты постоянно наносят по нему удары
Фото: EPA (архив)

Российские оккупационные войска массированно обстреливают Херсон днем 12 декабря.

Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Ярослав Янушевич.

"Херсон под массированным обстрелом российских оккупантов. Враг атаковал микрорайон ХБК. На данный момент известно о семи пострадавших, двое из них погибли", – написал руководитель ОВА.

По словам Янушевича, бригады экстренной медицинской помощи вместе с Красным Крестом также направляются на микрорайон Остров.

"Количество пострадавших в настоящее время неизвестно", – подчеркнул он.

Янушевич призвал жителей облцентра немедленно направляться в укрытие при первых звуках взрывов.

Утром оккупанты тоже обстреливали Херсон. Они нанесли артиллерийские удары по облцентру и пригороду. Один из снарядов попал в многоэтажный дом, вспыхнул пожар. Было известно об одном погибшем и четверых пострадавших. 

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Украина, Херсон, Красный Крест, Херсонская ОГА, война России против Украины, российские оккупанты, Ярослав Янушевич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  "Меня не бросили к волкам – меня скормили волкам". Netflix показала тизер второй части документального фильма о принце Гарри и его жене Меган. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Тина Кароль записала новую версию "Щедрика". В клипе показаны кадры экоцида РФ против Украины. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
  Сюзанн Вега посвятила песню Мариуполю. Видео
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Лучший мужчина". Ребрик показала поцелуй с мужем
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Как неловко в почти 70 лет", "Это не выглядит весело". 64-летняя Мадонна возмутила сеть роликом с разведением ног
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Мы этой войны не хотели, но мы обязательно ее выиграем". Вакарчук выступил на железнодорожном вокзале в Киеве. Видео
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Плачу. Очень чувственное видео. О нас всех". В сети обсуждают встречу Никитюк с украинцами за границей
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
"Сразу видно, насколько крепкими могут оказаться объятия хрупкой девушки". Сопонару показала фото с женихом
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Экс-жена Узелкова показала их подросшую дочь. Фото
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
Галкин с Пугачевой вместе появились на публике в Израиле. Видео
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
"Огненная Дженни", "Великолепно!" 53-летняя Лопес показала лицо вблизи
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
Арестович рассказал, как определить, является ли человек жертвой
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
"Лучший свингер-проект", "Песня офигенная, ситуация – говно". В сети комментируют песню Дорофеевой о романе с Кацуриным
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
Макаревич в свой день рождения показал, как выглядит именное вино его жены
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нереально красивая фигура, такие шикарные формы". Мейхер изогнулась перед камерой, поглаживая бедро (39534)
2
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (28963)
3
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (23316)
4
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (20934)
5
Зеленский в разговоре с премьер-министром Великобритании пошутил о своей жене. Сунак рассмеялся. Видео (19073)
6
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (16022)
7
"Назвать войну игриво "СВО" – в прозрачный фантик завернуть дерьмо, а сверху написать "Конфета". Слепаков опубликовал новое стихотворение (15575)
8
"Лиза взрослеет, Алла молодеет. Чудо-девочки!" 73-летняя Пугачева снялась в шортах вместе с младшей дочерью (15413)
 
 
 
 