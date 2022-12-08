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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала коллаборантку, отвечавшую в "Херсонском МВД" за вербовку местных жителей в ряды оккупантов

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СБУ продолжает стабилизационные мероприятия в Херсонской области, выявляя коллаборантов
СБУ продолжает стабилизационные мероприятия в Херсонской области, выявляя коллаборантов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины сообщает о разоблачении трех коллаборантов в результате проведения стабилизационных мер в освобожденном Херсоне. В том числе в Херсонской области задержана "специалистка по кадрам", которая добровольно стала сотрудничать с местным "управлением МВД РФ" и вербовала украинских граждан в ряды захватчиков, рассказал 8 декабря в Telegram пресс-центр СБУ.

В СБУ выяснили, что все эти коллаборанты добровольно поступили на службу в созданное оккупантами "главное управление МВД РФ в Херсонской области".

"Среди них – руководительница одного из "кадровых" подразделений псевдооргана. Именно этот человек развернул широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором", – добавили в спецслужбе.

Отмечается, что женщина лично подыскивала "единомышленников", которым предлагала присоединиться к работе на "МВД" оккупантов.

"После освобождения областного центра коллаборантка пыталась скрываться. Впрочем, недолго. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и сейчас она находится под стражей", – подчеркнули в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Еще двумя вражескими приспешницами, как стало известно спецслужбе, оказались бывшие работницы местных банков. После захвата Херсона российскими войсками они перешли на сторону агрессора. За это их назначили "инспектором отдела кадров управления МВД РФ в Херсонской области" и "специалистом федеральной миграционной службы" этого же псевдооргана соответственно.

"За несколько дней до освобождения города они скрылись во временно оккупированном районе юга Украины. Относительно них собраны безоговорочные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд", – пояснили в СБУ.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Осенью украинские военные провели контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк утром 4 декабря в эфире национального телемарафона заявила: оккупанты и коллаборанты понимают неизбежность продолжения деоккупации. Поэтому российские захватчики вывезли всех коллаборантов из временного оккупированного города Олешки Херсонской области, а еще раньше – из Новой Каховки.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, вторжение, агитация, МВД РФ, страна-агрессор, российская агрессия, спецслужбы, война России против Украины, Служба безопасности Украины, российские оккупанты, коллаборационизм, деоккупация, контрнаступление
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