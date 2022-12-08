СБУ задержала коллаборантку, отвечавшую в "Херсонском МВД" за вербовку местных жителей в ряды оккупантов

В СБУ выяснили, что все эти коллаборанты добровольно поступили на службу в созданное оккупантами "главное управление МВД РФ в Херсонской области".

"Среди них – руководительница одного из "кадровых" подразделений псевдооргана. Именно этот человек развернул широкую агитационную кампанию по привлечению местных жителей к сотрудничеству с агрессором", – добавили в спецслужбе.

Отмечается, что женщина лично подыскивала "единомышленников", которым предлагала присоединиться к работе на "МВД" оккупантов.

"После освобождения областного центра коллаборантка пыталась скрываться. Впрочем, недолго. Сотрудники СБУ установили ее местонахождение и сейчас она находится под стражей", – подчеркнули в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили женщине о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины.

Еще двумя вражескими приспешницами, как стало известно спецслужбе, оказались бывшие работницы местных банков. После захвата Херсона российскими войсками они перешли на сторону агрессора. За это их назначили "инспектором отдела кадров управления МВД РФ в Херсонской области" и "специалистом федеральной миграционной службы" этого же псевдооргана соответственно.

"За несколько дней до освобождения города они скрылись во временно оккупированном районе юга Украины. Относительно них собраны безоговорочные доказательства коллаборационной деятельности. Обвинительные акты направлены в суд", – пояснили в СБУ.