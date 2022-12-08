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В СБУ сообщили о задержании экс-главы Купянской РГА, которая помогала оккупантам, а после освобождения Харьковской области пыталась сбежать в ЕС

Задержанной сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Задержанной сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в ходе следственно-оперативных действий задержала в Киеве бывшую главу Купянской райгосадминистрации, которая во время оккупации района Харьковской области поддерживала российских захватчиков. Об этом 8 декабря сообщила пресс-служба СБУ.

"За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя" Куриловской общины. Находясь на должности, выполняла указания Кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковской области", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после освобождения региона подозреваемая уехала в столицу, где пыталась оформить документы переселенки, после чего уехать в Евросоюз. Однако сотрудники спецслужбы установили местонахождение фигурантки и задержали ее.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Российские войска находились на территории Харьковской области с начала полномасштабного вторжения в Украину – с 24 февраля. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны, оно завершилось освобождением значительной части территории региона.

Под контролем россиян по состоянию на 25 октября находилось 1,8% территории Харьковской области, отмечали в обладминистрации. 1 ноября в Офисе президента заявили, что в Харьковской области деоккупировано 568 населенных пунктов.

Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, спецслужбы, задержание, подозрение, Служба безопасности Украины, коллаборационизм, контрнаступление
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