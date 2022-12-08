В СБУ сообщили о задержании экс-главы Купянской РГА, которая помогала оккупантам, а после освобождения Харьковской области пыталась сбежать в ЕС

Задержанной сообщили о подозрении по статье о коллаборационной деятельности Фото: ssu.gov.ua

"За это враг назначил ее в ряды руководящего состава местного оккупационного органа. Там она была "заместителем руководителя" Куриловской общины. Находясь на должности, выполняла указания Кремля о распространении оккупационного режима и привлечении местных жителей к действиям в пользу страны-агрессора. Кроме того, она участвовала в подготовке псевдореферендума на захваченных территориях Харьковской области", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, после освобождения региона подозреваемая уехала в столицу, где пыталась оформить документы переселенки, после чего уехать в Евросоюз. Однако сотрудники спецслужбы установили местонахождение фигурантки и задержали ее.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Ей избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.