Харьковских чиновников задержали в состоянии опьянения за рулем – СМИ

По данным авторов публикации, Скопенко и Кузнецов вечером ездили по Харькову, используя для проезда через блокпосты пароли Фото: kh.depo.ua

"По данным авторов публикации, Скопенко и Кузнецов вечером ездили по Харькову, используя для проезда через блокпосты пароли. "Когда их задержали, они кричали, что герои войны", – говорится в публикации. Видео, на котором Скопенко и Кузнецов находятся на земле в наручниках и ругаются с полицейскими, сняли военнослужащие", – пишет "Думка". Редакция опубликовала в своем YouTube видео, на котором, как утверждают авторы публикации, показано задержание Скопенко и Кузнецова.

ВИДЕО

Видео: Думка / YouTube

Издание напоминает, что харьковский городской голова Игорь Терехов назначил Скопенко руководителем коммунальных тепловых сетей в феврале 2021 года. До этого Скопенко работал начальником Южного районного отделения энергосбыта "Харьковоблэнерго", заместителем председателя правления – директором "Харьковэнергосбыт", коммерческим директором АО "Киевоблэнерго" и и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго".

Кузнецов назначен директором департамента инфраструктуры в конце августа 2022 года, до этого он возглавлял департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, писал Харьковский антикоррупционный центр.