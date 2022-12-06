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Харьковских чиновников задержали в состоянии опьянения за рулем – СМИ

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По данным авторов публикации, Скопенко и Кузнецов вечером ездили по Харькову, используя для проезда через блокпосты пароли
По данным авторов публикации, Скопенко и Кузнецов вечером ездили по Харькову, используя для проезда через блокпосты пароли
Фото: kh.depo.ua

Правоохранители в Харькове задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения директора КП "Харьковские тепловые сети" Василия Скопенко и начальника департамента инфраструктуры мэрии Ивана Кузнецова. Об этом пишет издание "Думка" со ссылкой на фото и видео в харьковских Telegram-каналах, но отмечает, что впоследствии материалы были из соцсетей удалены.

"По данным авторов публикации, Скопенко и Кузнецов вечером ездили по Харькову, используя для проезда через блокпосты пароли. "Когда их задержали, они кричали, что герои войны", – говорится в публикации. Видео, на котором Скопенко и Кузнецов находятся на земле в наручниках и ругаются с полицейскими, сняли военнослужащие", – пишет "Думка". Редакция опубликовала в своем YouTube видео, на котором, как утверждают авторы публикации, показано задержание Скопенко и Кузнецова.

ВИДЕО
Видео: Думка / YouTube

Издание напоминает, что харьковский городской голова Игорь Терехов назначил Скопенко руководителем коммунальных тепловых сетей в феврале 2021 года. До этого Скопенко работал начальником Южного районного отделения энергосбыта "Харьковоблэнерго", заместителем председателя правления – директором "Харьковэнергосбыт", коммерческим директором АО "Киевоблэнерго" и и.о. генерального директора АО "Харьковоблэнерго". 

Кузнецов назначен директором департамента инфраструктуры в конце августа 2022 года, до этого он возглавлял департамент по вопросам обеспечения жизнедеятельности города, писал Харьковский антикоррупционный центр.

Теги: Харьков, алкоголь, комендантский час, горсовет, правоохранители, чиновники, Харьковский горсовет, задержание, военнослужащий
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