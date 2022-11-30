СБУ провела сразу 18 обысков по связанным с Мураевым адресам – СМИ

Журналисты утверждают, что Мураев с семьей живет в Вене Фото: detector.media

"Сегодня СБУ пришла с обысками по 18 адресам, связанным с бывшим нардепом и лидером пророссийской запрещенной партии "Наши" Евгением Мураевым и его медиаменеджером Владимиром Грановским (бывший генпродюсер телеканала "Наш"). Два обыска были в Харькове, 16 – в Киеве", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что обыски прошли в рамках уголовного производства о государственной измене.

"Сам Мураев, по данным журналистов, находится в Вене", – пишет "Бабель".