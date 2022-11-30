ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

СБУ провела сразу 18 обысков по связанным с Мураевым адресам – СМИ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Журналисты утверждают, что Мураев с семьей живет в Вене
Журналисты утверждают, что Мураев с семьей живет в Вене
Фото: detector.media

Служба безопасности Украины провела 30 ноября 18 обысков в рамках уголовного производства, связанного с бывшим народным депутатом Евгением Мураевым. Об этом проинформировало издание "Бабель" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

"Сегодня СБУ пришла с обысками по 18 адресам, связанным с бывшим нардепом и лидером пророссийской запрещенной партии "Наши" Евгением Мураевым и его медиаменеджером Владимиром Грановским (бывший генпродюсер телеканала "Наш"). Два обыска были в Харькове, 16 – в Киеве", – говорится в сообщении.

Издание утверждает, что обыски прошли в рамках уголовного производства о государственной измене.

"Сам Мураев, по данным журналистов, находится в Вене", – пишет "Бабель".

Контекст:

Мураев был нардепом двух созывов – от Партии регионов, а потом от "Оппозиционного блока". До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину он вел активную политическую деятельность, после написал пост в Facebook (его страница теперь недоступна), в котором не осудил вторжение, а лишь призвал население не паниковать, после чего пропал из медиапространства.

По информации "Обозревателя", Мураев выехал в начале марта – через оккупированную на тот момент территорию Киевской области покинул Украину, после чего отправился в Россию.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщал 25 сентября в Fаcebook, что 45-летний Мураев с семьей живет в столице Австрии Вене, "иногда бывает" в столице Словакии Братиславе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Киев, СБУ, Харьков, Евгений Мураев, обыск, госизмена, обыски, Служба безопасности Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Очень любит русских и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Очень любит русских и их деньги". Ресторанная премия La Liste включила в список номинантов заведения из РФ. Клопотенко отреагировал
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
"Мы должны выгонять их из трендов". alyona alyona поддержала музыкальную мобилизацию и рассказала, почему нельзя скачивать российскую музыку
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
Проживающая в Израиле Пугачева закрывает свой бизнес в РФ. 73-летняя артистка начала ликвидацию своей последней компании
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
35-летняя Никитюк показала свое фото в облегающем белом топе
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
В Украину приехал британский ведущий, автор передачи о выживании Беар Гриллс. Фото, видео
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Спасибо, что не спустила ниже", "Дура". 46-летняя Волочкова опозорилась, снявшись в белье
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Никому не навредила". Димопулос ответила на критику своего поста о чаепитии в Версале, который опубликовала в День памяти жертв Голодомора
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
"Знов зіллюся в одне і залишусь на волі". Alyosha опубликовала авторское стихотворение
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Каменских снялась в белом декольтированном платье. Потап отреагировал
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
Робертс показала детское фото своих двойняшек в день их 18-летия
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
  Вышел официальный тизер польско-украинской исторический драмы "Щедрик". Названа дата премьеры
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
"Нереально красивая", "Фотосессия бомбезная". Мейхер показала прогулочные снимки
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
49-летняя Клум и ее 18-летняя дочь надели одинаковые пижамы. Фото
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
Лопес назвала расставание с Аффлеком накануне свадьбы самым большим горем в своей жизни
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
"Мини-юбка красиво сидит на таких красивых ножках". Дорофеева в откровенном образе объявила благотворительный розыгрыш
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
Кардашян и Уэст завершили бракоразводный процесс. Артист будет выплачивать экс-супруге $200 тыс. ежемесячно
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Шизофрения в новой версии". Невзоров прокомментировал заявление Вовк об отправке на фронт Хрюши и Степашки (163418)
2
Жена Арестовича выехала из Украины (119901)
3
"Симпатия была между нами всеми. А дальше не мне с той кармой жить". Dantes назвал причину расставания с Дорофеевой (94217)
4
"Вместе не видно", "Развод на женщин хорошо влияет". В сети обсуждают расставание Потапа с Каменских (81532)
5
Никитюк показала свое авто. Фото (73417)
6
"Илон приревнует", "Миленько". 34-летняя экс-возлюбленная Маска снялась в полный рост без белья и одежды (68932)
7
"Верх уродства и пошлости. Некрасиво и отвратительно". В сети обсуждают, как выглядит Волочкова в обычной жизни (68117)
8
Юлии Тимошенко – 62. Самые яркие фото и видео политика: соло на барабанах, перекус из McDonald's, селфи в Днепре (54233)
 
 
 
 