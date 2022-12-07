В Херсоне задержали мужчину, который мог помогать оккупантам создавать аналог ФСБ РФ

Задержанному сообщено о подозрении. Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору.
За данными прокуратуры, мужчина во время оккупации, вероятно, сотрудничал со спецслужбами РФ. По их информации, задержанный – экс-сотрудник украинских спецслужб, имея соответствующий опыт, помогал создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган. Такой орган должен был выполнять функции и задачи, аналогичные ФСБ РФ.
По данным следствия, мужчина мог передавать спецслужбам РФ сведения об оставшихся в оккупации бывших и действующих правоохранителях. Также задержанного подозревают в том, что он склонял и психологически давил на бывших коллег, чтобы они перешли работать на сторону оккупантов.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Осенью украинские военные провели контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.