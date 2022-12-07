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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне задержали мужчину, который мог помогать оккупантам создавать аналог ФСБ РФ

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Задержанному мужчине инкриминируют пособничество государству-агрессору
Задержанному мужчине инкриминируют пособничество государству-агрессору
Фото: Офіс Генерального прокурора / Telegram

В Херсоне задержали мужчину, который мог помогать оккупантам создавать аналог Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ. Об этом 7 декабря сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора в Telegram.

Задержанному сообщено о подозрении. Ему инкриминируют пособничество государству-агрессору.

За данными прокуратуры, мужчина во время оккупации, вероятно, сотрудничал со спецслужбами РФ. По их информации, задержанный – экс-сотрудник украинских спецслужб, имея соответствующий опыт, помогал создать на оккупированной территории незаконный правоохранительный орган. Такой орган должен был выполнять функции и задачи, аналогичные ФСБ РФ. 

По данным следствия, мужчина мог передавать спецслужбам РФ сведения об оставшихся в оккупации бывших и действующих правоохранителях. Также задержанного подозревают в том, что он склонял и психологически давил на бывших коллег, чтобы они перешли работать на сторону оккупантов.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину под видом неких "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. Осенью украинские военные провели контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

В середине ноября ВСУ деоккупировали правобережье Херсонской области, включая облцентр – Херсон.

Теги: Украина, Херсон, прокуратура, оккупация, ФСБ, Херсонская область, следствие, правоохранители, спецслужбы, безопасность, подозрение
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