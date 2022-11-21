В Славянске задержали местного жителя, который передавал оккупантам информацию о позициях ВСУ – Офис генпрокурора

Задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога Фото: gp.gov.ua

"При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры гражданин Украины разоблачен и уведомлен о подозрении в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины (ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2022 года житель Славянска с собственного мобильного телефона через мессенджер отправил сообщение о местонахождении личного состава, автотранспорта и военной техники ВСУ, а также о размещении блокпоста на территории города.

После этого мужчину задержали правоохранители. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

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