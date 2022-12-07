В СБУ начали строить "украинский Моссад", который будет отвечать России ударом на удар – политолог Загородний

"Массовые обстрелы украинской энергосистемы не только доказали, что наше ПВО лучше подстраивается под тактику РФ, но окончательно опровергли один очень устойчивый и опасный миф. Мол, Россия атакует ракетами в ответ на действия украинской армии или спецслужб", – написал он.

Политолог отметил, что "этот тезис пытались разогнать россияне и подыгрывавшие им".

"Последние события показали, что удары в ответ, наоборот, уменьшают возможности ракетного террора. [...] Последним обстрелам предшествовал "хлопок" на военных аэродромах в глубине России. Причем мы ударили не просто по авиабазам, а именно по тем самолетам, которые оснащены крылатыми ракетами. Как минимум три ракетоносца были выведены из строя и не смогли принять участие в новой атаке. Все это снизило мощность ракетного залпа, позволило ПВО эффективнее реагировать на этот удар", – объяснил Загородний.

Он подчеркнул, что "Россия ведет ракетные обстрелы не в ответ на что-либо, она просто может это делать".

"Кремль точно продолжит ракетные удары и постарается погрузить страну в полный блэкаут. У Украины должна быть своя концепция ответа", – считает Загородний.

Политолог отметил, что "необходимо установить точный список" всех причастных к ракетным обстрелам, в том числе исполнителей приказов президента России Владимира Путина.

"Наказание должно носить неотвратимый характер. В этом контексте обратил бы внимание на слова руководителя СБУ [Василия] Малюка, что служба устанавливает поименный список лиц, причастных к обстрелу. Десятки открытых уголовных дел – не формальность. Они вполне могут стать основой для рассмотрения в Гааге. А до российских исполнителей постепенно дойдет, что надо начинать искать этот город на карте мира. Потому что рано или поздно они там окажутся и совсем не в качестве туристов", – написал он.

Загородний считает, что "Украина обязана отвечать ударом на удар".

"Здесь вижу существенный слом в последние месяцы. Враг уже боится наших ударов не только на временно оккупированных территориях, но и у себя дома. В российском генштабе не могут понять, как это наши дроны оказались в сотнях километров от границы. Но главное, мы показываем, что украинцы – не жертвы, которые терпят издевательства и боятся переходить какие-то мнимые "красные линии". Тем более что Кремль давно демонстрирует – никаких "красных линий" по отношению к Украине у него не существует", – заявил он.

По его словам, "хлопок" должен пылать в России и на оккупированных территориях" Украины, как это "СБУ продемонстрировала на Крымском мосту и в Севастополе".

"Отдельная надежда – на создание отечественного флота морских дронов. Это уникальная разработка СБУ. А помочь построить флот дронов, чтобы в Крыму "не стихал" хлопок, может каждый из нас. В общем, то, что в СБУ, после прихода нового руководителя, начали строить "украинский Моссад", который будет отвечать ударом на удар – правильная и единственная возможная коммуникация с врагом", – подчеркнул политолог.

Загородний отметил, что "не надо бояться реакции на "хлопок", потому что "Россия все равно будет пытаться уничтожить украинцев просто за то, что они украинцы".

"Наша задача – чтобы россияне боялись это делать. Поэтому чем большие счета будут приходить на Красную Площадь Москвы с киевской улицы Владимирской, тем лучше", – считает он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)