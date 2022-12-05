СБУ задержала в Херсоне бывшего руководителя российского банка, который "вводил" в городе "рублевую зону"

По информации правоохранителей, после освобождения Херсона подозреваемый попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора. Таким образом рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет России", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины. Для реализации проекта оккупанты планировали использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

В СБУ отметили, что подозреваемый бывший сотрудник местного банка в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского "финучреждения". Свое рабочее место он обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

"Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации", – подчеркнули в СБУ.

По информации правоохранителей, после освобождения Херсона он попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.