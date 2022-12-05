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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Херсоне бывшего руководителя российского банка, который "вводил" в городе "рублевую зону"

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По информации правоохранителей, после освобождения Херсона подозреваемый попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц
По информации правоохранителей, после освобождения Херсона подозреваемый попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины в ходе стабилизационных мер в освобожденном Херсоне разоблачила бывшего руководителя российского банка, который открывал свои "отделения" в оккупированных районах на юге Украины. Об этом 5 декабря в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

"Именно через это российское "финучреждение" гауляйтер захваченной части Херсонской области Владимир Сальдо пытался обустроить в регионе более 200 банковских "представительств" страны-агрессора. Таким образом рашисты планировали осуществить принудительное введение "рублевой зоны" на оккупированной территории региона и обеспечить дополнительные поступления в бюджет России", – говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, большая часть из полученных денег должна была идти на финансирование агрессивной войны против Украины. Для реализации проекта оккупанты планировали использовать "опыт" создания разветвленной сети российского "расчетного банка" в захваченных районах Донецкой и Луганской областей.

В СБУ отметили, что подозреваемый бывший сотрудник местного банка в начале полномасштабного вторжения РФ поддержал захватчиков и добровольно согласился возглавить одно из отделений российского "финучреждения". Свое рабочее место он обустроил в здании временно захваченного украинского государственного банка.

"Находясь на "должности", вражеский приспешник заставлял местных предпринимателей переходить на коммерческие расчеты в российских рублях и отчислять часть доходов в пользу оккупационной администрации", – подчеркнули в СБУ.

По информации правоохранителей, после освобождения Херсона он попытался "залечь на дно" в одной из городских больниц, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде заключения под стражу без права внесения залога.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области. 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод российских военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 11 ноября сообщил, что спецподразделения ВСУ уже зашли в город.

Операция по освобождению города длилась с начала сентября, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Украинские силы обороны в ходе контрнаступления на юге вышли на рубеж по правому берегу реки Днепр, деоккупировали до 5580 км² территории и 198 населенных пунктов, сообщил 17 ноября заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

Российские оккупанты после бегства из Херсона и отступления на этом направлении с правого берега Днепра начали осознавать, что не смогут удержать и левобережную часть Херсонской области, заявили в оперативном командовании "Юг" 24 ноября.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, рубль, ВСУ, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины, российские оккупанты
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