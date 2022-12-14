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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсоне в одном из районов пропало отопление после обстрелов РФ, есть риск отключения электроснабжения

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В Херсоне часть жителей осталась без отопления
В Херсоне часть жителей осталась без отопления
Фото: pixabay.com

Властям Херсона пришлось временно прекратить теплоснабжение микрорайона Корабел после российских обстрелов. Соответствующее решение принято комиссией по вопросам ТЭБ и ЧС Херсонской городской военной администрации, сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич в Telegram.

В результате обстрелов РФ повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается поставка воды котельной, снабжающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать повреждения теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно, объяснил Янушевич.

Он добавил, что воду из системы сольют, чтобы уберечь теплосеть от повреждений. В противном случае восстановить ее будет очень сложно.

Кроме того, есть высокая вероятность того, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов, предупредили в ОВА. Власти призывают херсонцев эвакуироваться в безопасные районы, ОВА предлагает свою помощь с выездом.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА,  из реактивных систем залпового огня. Пострадали шесть человек.

Теги: Херсон, Херсонская область, отопление, электричество, Херсонская ОГА, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, теплоснабжение, Ярослав Янушевич
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