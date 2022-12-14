В Херсоне в одном из районов пропало отопление после обстрелов РФ, есть риск отключения электроснабжения

В результате обстрелов РФ повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается поставка воды котельной, снабжающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать повреждения теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно, объяснил Янушевич.
Он добавил, что воду из системы сольют, чтобы уберечь теплосеть от повреждений. В противном случае восстановить ее будет очень сложно.
Кроме того, есть высокая вероятность того, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов, предупредили в ОВА. Власти призывают херсонцев эвакуироваться в безопасные районы, ОВА предлагает свою помощь с выездом.
В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. 11 ноября в город зашли украинские военные.
14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.
Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.
Оккупанты 14 декабря обстреляли Херсон, в том числе здание Херсонской ОГА, из реактивных систем залпового огня. Пострадали шесть человек.