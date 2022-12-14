В Херсоне в одном из районов пропало отопление после обстрелов РФ, есть риск отключения электроснабжения

В результате обстрелов РФ повреждены насосная и электротрансформаторная станции, от которых обеспечивается поставка воды котельной, снабжающей теплом микрорайон. Из-за высокой опасности ремонтные бригады не могут оперативно ликвидировать повреждения теплосети. Поэтому обеспечить устойчивое теплоснабжение сейчас невозможно, объяснил Янушевич.

Он добавил, что воду из системы сольют, чтобы уберечь теплосеть от повреждений. В противном случае восстановить ее будет очень сложно.

Кроме того, есть высокая вероятность того, что микрорайон Корабел может остаться без электроснабжения из-за постоянных российских обстрелов, предупредили в ОВА. Власти призывают херсонцев эвакуироваться в безопасные районы, ОВА предлагает свою помощь с выездом.