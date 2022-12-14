В Херсонской области эксперты фиксируют факты сексуального насилия – их больше, чем на других деоккупированных территориях

Выяснением фактов преступлений занимается специальная мобильная группа. В ее составе – прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance, говорится в сообщении. В течение 7–11 декабря они посещали освобожденные населенные пункты и документировали случаи преступлений российских военных. Предыдущий выезд состоялся в октябре.

"Мы непосредственно общаемся с людьми. Рассказываем, что именно относится к СНСК и почему важно такие случаи не замалчивать. Объясняем, какую помощь могут получить люди, как их персональные данные будут защищены. К сожалению, случаи сексуального насилия во время оккупации не единичны", – объяснил прокурор профильного управления Офиса генпрокурора Александр Клещенко.

Отмечается, что среди наиболее распространенных фактов такого насилия – принудительное обнажение, изнасилование, истязание электротоком гениталий. Мобильная группа получает информацию при общении с населением, местными властями и медперсоналом. Психологи помогают пострадавшим пережить травматический опыт.

Мобильную группу сопровождали эксперты Global Rights Compliance – организации, специализирующейся на международном гуманитарном, уголовном праве и защите прав людей в зонах конфликтов по всему миру.

В Офисе генпрокурора добавили, что в настоящее время установлены 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом. Сообщено о подозрении шести военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении двух человек, один человек осужден.