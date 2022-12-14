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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области эксперты фиксируют факты сексуального насилия – их больше, чем на других деоккупированных территориях

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Правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных
Правоохранители продолжают фиксировать преступления российских военных
Фото: EPA

В Херсонской области зафиксировали 64 случая сексуального насилия, связанного с конфликтом (СНСК), – больше, чем официально задокументировано в других оккупированных областях Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины 14 декабря в Telegram.

Выяснением фактов преступлений занимается специальная мобильная группа. В ее составе – прокуроры, полицейские, психологи и эксперты Global Rights Compliance, говорится в сообщении. В течение 7–11 декабря они посещали освобожденные населенные пункты и документировали случаи преступлений российских военных. Предыдущий выезд состоялся в октябре.

"Мы непосредственно общаемся с людьми. Рассказываем, что именно относится к СНСК и почему важно такие случаи не замалчивать. Объясняем, какую помощь могут получить люди, как их персональные данные будут защищены. К сожалению, случаи сексуального насилия во время оккупации не единичны", – объяснил прокурор профильного управления Офиса генпрокурора Александр Клещенко.

Отмечается, что среди наиболее распространенных фактов такого насилия – принудительное обнажение, изнасилование, истязание электротоком гениталий. Мобильная группа получает информацию при общении с населением, местными властями и медперсоналом. Психологи помогают пострадавшим пережить травматический опыт.

Мобильную группу сопровождали эксперты Global Rights Compliance – организации, специализирующейся на международном гуманитарном, уголовном праве и защите прав людей в зонах конфликтов по всему миру.

В Офисе генпрокурора добавили, что в настоящее время установлены 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом. Сообщено о подозрении шести военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении двух человек, один человек осужден.

Контекст:

В августе Вооруженные силы Украины начали наступательные действия в Херсонской области. В результате контрнаступления ВСУ 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области.

11 ноября в город вошли украинские военные. 14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Владимира Зеленского.

Россия начала системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега, так как хочет отомстить местным жителям, заявляли в Офисе президента Украины.

Теги: Херсонская область, изнасилование, сексуальное насилие, Офис генпрокурора, военное преступление
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