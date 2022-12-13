Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ в Украине – Офис генпрокурора

В сообщении отмечено, что там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.
"С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом. Уже сообщено о подозрении шести военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении двух человек, один человек осужден", – говорится в сообщении.
По данным ведомства, в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022-го систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.
Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или относившихся к ВСУ, забирали из семей, пытали.
Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.
По состоянию на 1 ноября Офис генпрокурора задокументировал около 100 случаев сексуального насилия военными РФ. На самом деле их больше, так как многие пострадавшие не хотят заявлять о произошедшем, отмечали в ведомстве.
О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.
Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.
Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.