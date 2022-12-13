Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ в Украине – Офис генпрокурора

Россияне на оккупированных территориях насиловали и пытали украинок и украинцев, сообщают в Офисе генпрокурора Фото: radiosvoboda.org

В сообщении отмечено, что там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.

"С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом. Уже сообщено о подозрении шести военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении двух человек, один человек осужден", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022-го систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или относившихся к ВСУ, забирали из семей, пытали.

Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

По состоянию на 1 ноября Офис генпрокурора задокументировал около 100 случаев сексуального насилия военными РФ. На самом деле их больше, так как многие пострадавшие не хотят заявлять о произошедшем, отмечали в ведомстве.