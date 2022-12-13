ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ в Украине – Офис генпрокурора

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россияне на оккупированных территориях насиловали и пытали украинок и украинцев, сообщают в Офисе генпрокурора
Россияне на оккупированных территориях насиловали и пытали украинок и украинцев, сообщают в Офисе генпрокурора
Фото: radiosvoboda.org

Новые факты сексуального насилия, связанного с военной агрессией РФ, устанавливают следователи на деоккупированных территориях. Об этом сообщил 13 декабря Офис генпрокурора Украины в Telegram.

В сообщении отмечено, что там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.

"С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта сексуального насилия, связанного с конфликтом. Уже сообщено о подозрении шести военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении двух человек, один человек осужден", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении четырех месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022-го систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или относившихся к ВСУ, забирали из семей, пытали.

Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

По состоянию на 1 ноября Офис генпрокурора задокументировал около 100 случаев сексуального насилия военными РФ. На самом деле их больше, так как многие пострадавшие не хотят заявлять о произошедшем, отмечали в ведомстве.

Контекст:

О половых преступлениях российской армии против мирного населения неоднократно заявляли в Офисе президента Украины и офисе украинского омбудсмена.

Тогдашний генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 22 марта сообщила о первом подозрении оккупанту в изнасиловании в Украине. 30 мая она сказала, что первое дело об изнасиловании во время войны передано в суд.

Посол Великобритании в Киеве Мелинда Симмонс считает, что российские военные используют изнасилования в качестве оружия в войне против Украины.

Теги: оккупация, Херсонская область, изнасилование, пытки, война России против Украины, сексуальное насилие, насилие, Офис генпрокурора, российские военные, гениталии, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Клум засветилась на красной дорожке в прозрачном платье от украинского бренда. Фото
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"Дорогой, поздравляю". Дорофеева публично похвалила Кацурина за профессиональные успехи
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"За красивое тело надо бороться". 33-летняя Мишина похвасталась стройной фигурой. Фото
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
"Пробирает до мурашек". На концерте Пивоварова в Черкассах зрители во время отключения света с фонариками поддержали артиста. Видео
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
  Галкин о статусе "иноагента": Почему ко мне прикопались? Как только Зеленский стал президентом, они стали на меня совершенно по-другому смотреть
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
Зеленский на Netflix рассказал анекдот про одесских евреев, которые обсуждают войну РФ с НАТО. Видео
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
"Не тот, за кого себя выдает". Дорж Бату после заявления издательства о потере к нему доверия удалил пост с оправданиями и почистил соцсети
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
49-летняя Клум на улице снялась в платье с прорезью на груди. Фото
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
"Ржу, не могу", "Типичные представители соседней "супердержавы". В сети обсуждают видео россиян, которое показал Гордон
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Украинские репортеры Мстислав Чернов и Евгений Малолетка стали лауреатами Press Freedom Awards 2022 за репортаж из осажденного Мариуполя
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
Квиткова снялась без бюстгальтера и рассказала о своих особенностях. Фото
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Хочу, чтобы мы все могли спокойно дышать одним воздухом". Ани Лорак, строящая карьеру в РФ, возмутила сеть новым постом
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
Как приготовить борщ. Рецепт от эксперта
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
"Секси", "Голливуд плачет". Ефросинина поделилась снимком в гламурном образе
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
  Финалист нацотбора на "Евровидение 2023" Demchuk презентовал клип на конкурсную песню. Видео
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Откуда такая информация?", "Пусть только не сбудется". В сети обсуждают новый прогноз Арестовича (430609)
2
"Жуткий конфуз". Гордон посмеялся над опозорившимся на сцене Киркоровым (205042)
3
"Взбесили россиян". Орбакайте и Николаев появились на пропагандистском канале РФ в цветах украинского флага (59938)
4
"Вова просто человек", "Простота бьет прямо в сердце". В сети обсуждают смешной момент из шоу Леттермана с участием Зеленского. Видео (53057)
5
"Кто может любить больше, чем дети?" 48-летняя супруга мэра Киева Кличко показала селфи с 22-летним сыном (38582)
6
Василиса Фролова показала своего мужа, вместе с которым проживает в ОАЭ (35414)
7
"Какая ирония судьбы". Бывший муж Ани Лорак высказался о замалчивающей войну певице и рассказал, почему остался в Украине (32890)
8
Dantes обратился к мэру Харькова Терехову: Начни говорить на украинском, не обращай внимания, как говорят другие, подавай пример (31794)
 
 
 
 