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В одной из пыточных в Херсоне оккупанты удерживали детей, им давали воду через день, практически не давали еду – омбудсмен

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Детям практически не давали еду в застенках, рассказал Лубинец
Детям практически не давали еду в застенках, рассказал Лубинец
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook (архив)

Российские оккупанты пытали детей в Украине. Об этом заявил на брифинге 14 декабря уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает медиацентр "Украина – Укринформ".

"Мы впервые зафиксировали пытки детей", – заявил Лубинец. 

По его словам, на освобожденной от оккупантов территории Херсонской области обнаружили 10 пыточных, в том числе четыре – в областном центре. 

"В одной из них отдельное помещение: камера, где держали детей. Это такое же сырое помещение. Единственное – что они бросили три тонких каремата и назвали это улучшенными условиями. Нами не просто зафиксированы пытки. Зафиксировано, что детям давали воду через день, практически не давали пищу. Использовали психологическое давление: рассказывали, что родители отказались от них, что они уже не вернутся. Мальчика 14 лет забрали только за то, что сфотографировал разбитую российскую технику. Его держали в этом застенке с применением пыток. Это дети, которые, по мнению оккупантов, оказывали сопротивление", – добавил омбудсмен.

Контекст:

Лубинец рассказывал, что в Херсонской области оккупанты применяли такие масштабы пыток, которых не было даже в других оккупированных ими районах. Он также сообщал, что в одной из тюрем была отдельная камера, где держали подростков.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, пытки, дети, подростки, Дмитрий Лубинец, давление, российские оккупанты
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