В одной из пыточных в Херсоне оккупанты удерживали детей, им давали воду через день, практически не давали еду – омбудсмен

"Мы впервые зафиксировали пытки детей", – заявил Лубинец.

По его словам, на освобожденной от оккупантов территории Херсонской области обнаружили 10 пыточных, в том числе четыре – в областном центре.

"В одной из них отдельное помещение: камера, где держали детей. Это такое же сырое помещение. Единственное – что они бросили три тонких каремата и назвали это улучшенными условиями. Нами не просто зафиксированы пытки. Зафиксировано, что детям давали воду через день, практически не давали пищу. Использовали психологическое давление: рассказывали, что родители отказались от них, что они уже не вернутся. Мальчика 14 лет забрали только за то, что сфотографировал разбитую российскую технику. Его держали в этом застенке с применением пыток. Это дети, которые, по мнению оккупантов, оказывали сопротивление", – добавил омбудсмен.