В Луганской области установлена гибель 415 мирных жителей за время полномасштабной агрессии РФ

Точное число погибших мирных жителей в Украине пока неизвестно, но счет идет на тысячи Фото: EPA

"Мы еще не знаем, что нас ожидает после деоккупации родной Луганской области. Уже зафиксированы многие факты пыток и похищения жителей региона. 415 официально установленных погибших во время вражеской агрессии, сотни могил во дворах, пытки и исчезновения. Известны факты, когда не эвакуировавшиеся луганчане находились в застенках по два месяца. Но масштабы преступления россиян на дружественном для них Донбассе мы сможем оценить уже после освобождения", – говорится в сообщении.

При этом чиновник убежден, что наказание за военные преступления преступники понесут обязательно.

"У украинцев есть безоговорочная поддержка стран-лидеров и многих других государств. Мы победим, вернемся к мирной жизни и будем требовать справедливого наказания за всех, чьи права были ограничены, а жизнь укорочена россиянами", – добавил Гайдай.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал глава ОВА. Он считает, что Украина может освободить всю территорию Луганской области в 2023 году.