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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области установлена гибель 415 мирных жителей за время полномасштабной агрессии РФ

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Точное число погибших мирных жителей в Украине пока неизвестно, но счет идет на тысячи
Точное число погибших мирных жителей в Украине пока неизвестно, но счет идет на тысячи
Фото: EPA

В Луганской области подтверждено 415 фактов гибели мирных жителей за время полномасштабной войны, но масштабы военных преступлений оккупантов можно будет установить только после освобождения всего региона, заявил глава ОВА Сергей Гайдай. Сообщение опубликовано в Telegram администрации 10 декабря.

"Мы еще не знаем, что нас ожидает после деоккупации родной Луганской области. Уже зафиксированы многие факты пыток и похищения жителей региона. 415 официально установленных погибших во время вражеской агрессии, сотни могил во дворах, пытки и исчезновения. Известны факты, когда не эвакуировавшиеся луганчане находились в застенках по два месяца. Но масштабы преступления россиян на дружественном для них Донбассе мы сможем оценить уже после освобождения", – говорится в сообщении.

При этом чиновник убежден, что наказание за военные преступления преступники понесут обязательно.

"У украинцев есть безоговорочная поддержка стран-лидеров и многих других государств. Мы победим, вернемся к мирной жизни и будем требовать справедливого наказания за всех, чьи права были ограничены, а жизнь укорочена россиянами", – добавил Гайдай.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километраПо состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал глава ОВА. Он считает, что Украина может освободить всю территорию Луганской области в 2023 году.

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным МВД на начало декабря, подтверждена гибель более 9400 мирных жителей, из них 461 – дети.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 4 декабря задокументировало гибель 6702 мирных жителей и ранения 10 479. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

"Получение информации из некоторых мест, где велись интенсивные боевые действия, задерживается, а многие сообщения все еще ожидают подтверждения. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область), Лисичанска, Попасной и Северодонецка (Луганская область), где есть сообщения о многочисленных жертвах среди гражданского населения", – отмечают в ООН.

Теги: Луганская область, Сергей Гайдук, пытки, жертвы, война России против Украины, погибшие, могила
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