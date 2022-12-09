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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате вражеских обстрелов в Украине за минувшие сутки погибло пять мирных жителей – Офис президента

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Вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов 14 человек получили ранения
Вследствие обстрелов со стороны российских оккупантов 14 человек получили ранения
Фото: Тимошенко Офіс президента / Telegram

В результате российской агрессии в Украине за минувшие сутки погибло как минимум пять мирных жителей. Об этом со ссылкой на данные областных военных администраций 9 декабря в Telegram сообщил замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Еще 14 человек получили ранения.

Жертвы и пострадавшие в результате действий российских оккупантов по состоянию на 9.00 сегодняшнего дня:

  • в Донецкой области – пять погибших и двое раненых;
  • в Харьковской области – четверо раненых;
  • в Херсонской области – восемь раненых.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное количество жертв полномасштабной российской агрессии пока неизвестно. По официальным данным Офиса генпрокурора на конец октября, подтверждена гибель 7938 гражданских лиц, из них 430 – дети. "Подчеркну: это только официальные, подтвержденные данные, которые есть в материалах уголовных производств", – пояснял генпрокурор Андрей Костин.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека к 21 ноября задокументировало гибель 6595 мирных жителей и ранения 10 189. В ООН считают, что реальные цифры значительно больше.

Теги: Россия, Украина, агрессия, раненые, жертвы, война России против Украины, пострадавшие, погибшие, Кирилл Тимошенко, Офис президента Украины
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