На оккупированной территории Луганской области не госпитализируют гражданских из-за нехватки мест – ОВА

"В медучреждениях заканчивается запас лекарств – оккупационные власти игнорируют этот вопрос", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили: все, что завозится из страны-агрессора, направляется на нужды оккупантов.

"Так же, как и персонал, который подвезли из регионов России якобы в помощь. Занимаются эти гастролеры исключительно здоровьем боевиков. Местное население остается ни с чем", – заявили в администрации.

Кроме того, в регионе продолжается внедрение мер по принудительной паспортизации. В ОВА заявили, что в первую очередь меняют документы бюджетникам и пенсионерам, которых "угрожают оставить без выплат".