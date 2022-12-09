На оккупированной территории Луганской области не госпитализируют гражданских из-за нехватки мест – ОВА

"В медучреждениях заканчивается запас лекарств – оккупационные власти игнорируют этот вопрос", – говорится в сообщении.
В ОВА добавили: все, что завозится из страны-агрессора, направляется на нужды оккупантов.
"Так же, как и персонал, который подвезли из регионов России якобы в помощь. Занимаются эти гастролеры исключительно здоровьем боевиков. Местное население остается ни с чем", – заявили в администрации.
Кроме того, в регионе продолжается внедрение мер по принудительной паспортизации. В ОВА заявили, что в первую очередь меняют документы бюджетникам и пенсионерам, которых "угрожают оставить без выплат".
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
28 октября Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на один – три километра. По состоянию на 4 декабря в Луганской области деоккупировано 13 населенных пунктов, сообщал Гайдай.