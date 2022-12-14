Войска РФ в течение суток нанесли 23 авиационных и семь ракетных ударов по двум городам в Донецкой области – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.
"В течение суток противник нанес 23 авиационных и семь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон. Враг нанес удары иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 по направлению восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БПЛА оккупантов сбито", – сказано в сводке.
Кроме того, обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись десятки населенных пунктов на купянском, бахмутском, лиманском, авдеевском, новопавловском и других направлениях.
За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.