Войска РФ в течение суток нанесли 23 авиационных и семь ракетных ударов по двум городам в Донецкой области – Генштаб ВСУ

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook.

"В течение суток противник нанес 23 авиационных и семь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон. Враг нанес удары иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 по направлению восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БПЛА оккупантов сбито", – сказано в сводке.

Кроме того, обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись десятки населенных пунктов на купянском, бахмутском, лиманском, авдеевском, новопавловском и других направлениях.