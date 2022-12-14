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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Войска РФ в течение суток нанесли 23 авиационных и семь ракетных ударов по двум городам в Донецкой области – Генштаб ВСУ

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Россия обстреливает Украину ракетами с начала вторжения
Россия обстреливает Украину ракетами с начала вторжения
Фото: ЕРА

Российские оккупационные войска в течение суток 14 декабря нанесли 23 авиационных и семь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области, также нанесли по территории Украины более 10 ударов из реактивных систем залпового огня, в том числе по Херсону.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины, опубликованной в Facebook. 

"В течение суток противник нанес 23 авиационных и семь ракетных ударов по гражданской инфраструктуре городов Курахово и Константиновка Донецкой области. Также оккупанты совершили более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе и по городу Херсон. Враг нанес удары иранскими ударными БПЛА Shahed-136/131 по направлению восточного побережья Азовского моря по объектам критической инфраструктуры Киевской области. Все 13 БПЛА оккупантов сбито", – сказано в сводке. 

Кроме того, обстрелам из танков, минометов и артиллерии подверглись десятки населенных пунктов на купянском, бахмутском, лиманском, авдеевском, новопавловском и других направлениях. 

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Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, удары
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