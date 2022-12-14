Белковский: В России уже снято табу со слова "война". Но русский народ не хочет воевать и умирать

"Уже снято табу со слова "война". Уже неофициальные и полуофициальные спикеры Кремля вовсю используют это слово, которое официально запрещено. Нет, русский народ не хочет воевать и умирать. В принципе, крушение государства для русского народа – это нормальная цена..." – сказал он.

Белковский отметил, что мобилизованных не бесконечно много, хотя власть может сделать попытку призвать в ряды армии миллионы человек.

"В России есть несколько сотен тысяч человек, которые хотят идти убивать и умирать абсолютно искренне. Но не больше. Это все равно доли процентов российского населения. Никакого общенационального подъема, энтузиазма по поводу этой войны нет и быть не может, поскольку это противоречит самой логике атомизации и разобщения российского народа, который сам Кремль культивировал много лет специально, чтобы народ не восстал против Кремля. Он же и не пойдет умирать за эту власть. Он готов к пассивной поддержке, но не к активной", – пояснил он.

Белковский назвал еще один важный ограничитель: по его словам, Путин боится дать оружие в руки слишком большого количества человек, которых он не контролирует. Уже поэтому миллионов мобилизованных не будет, уверен Белковский.

ВИДЕО