Белковский: В России уже снято табу со слова "война". Но русский народ не хочет воевать и умирать

"Уже снято табу со слова "война". Уже неофициальные и полуофициальные спикеры Кремля вовсю используют это слово, которое официально запрещено. Нет, русский народ не хочет воевать и умирать. В принципе, крушение государства для русского народа – это нормальная цена..." – сказал он.
Белковский отметил, что мобилизованных не бесконечно много, хотя власть может сделать попытку призвать в ряды армии миллионы человек.
"В России есть несколько сотен тысяч человек, которые хотят идти убивать и умирать абсолютно искренне. Но не больше. Это все равно доли процентов российского населения. Никакого общенационального подъема, энтузиазма по поводу этой войны нет и быть не может, поскольку это противоречит самой логике атомизации и разобщения российского народа, который сам Кремль культивировал много лет специально, чтобы народ не восстал против Кремля. Он же и не пойдет умирать за эту власть. Он готов к пассивной поддержке, но не к активной", – пояснил он.
Белковский назвал еще один важный ограничитель: по его словам, Путин боится дать оружие в руки слишком большого количества человек, которых он не контролирует. Уже поэтому миллионов мобилизованных не будет, уверен Белковский.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.
4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.
В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации.
Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.