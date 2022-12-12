Минобороны РФ собирает баяны и балалайки для оккупантов, чтобы “укрепить боевой дух”. Невзоров отреагировал: "Зачем балалайки? Мобики и зэки отлично пляшут под HIMARS!"

"Организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек) мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющим профессионального музыкального образования", – информируют жителей Санкт-Петербурга.

В сообщении уточняется, что музыкальные инструменты необходимы "в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги".

Неравнодушным предлагают приносить гитары и балалайки в музеи военной тематики, где организованы пункты сбора. Подчеркивается, что инструменты принимаются на безвозмездной основе.

Скриншот: Муниципальное образование Гагаринское / ВКонтакте

Получивший украинское гражданство российский публицист родом из Санкт-Петербурга Александр Невзоров в Telegram выразил мнение, что лучшее средство для "поднятия духа" оккупантов на передовой – западное оружие, которое есть в распоряжении ВСУ.

"Зачем баяны? Зачем балалайки? Мобики и зэки отлично пляшут под HIMARS, чебучат вприсядку от Javelin, а уж от М777 у них так и вовсе "душа нараспашку", – написал он.