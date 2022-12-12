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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны РФ собирает баяны и балалайки для оккупантов, чтобы “укрепить боевой дух”. Невзоров отреагировал: "Зачем балалайки? Мобики и зэки отлично пляшут под HIMARS!"

Россияне решили поднять настроение своим мобилизованным, насобирав для них музыкальных инструментов
Россияне решили поднять настроение своим мобилизованным, насобирав для них музыкальных инструментов
Фото: depositphotos.com

Министерство обороны РФ объявило сбор музыкальных инструментов для отправки в зону боевых действий в Украине. Сбор организован в Санкт-Петербурге. Об этом в российской социальной сети "ВКонтакте" 9 декабря сообщает администрация муниципального образования Гагаринское.

"Организована работа по сбору и передаче музыкальных инструментов (баянов, аккордеонов, губных гармоник, гитар, балалаек) мобилизованным, военнослужащим, выполняющим специальные задачи, не имеющим профессионального музыкального образования", – информируют жителей Санкт-Петербурга.

В сообщении уточняется, что музыкальные инструменты необходимы "в целях поддержки боевого духа, сплочения, воодушевления на подвиги".

Неравнодушным предлагают приносить гитары и балалайки в музеи военной тематики, где организованы пункты сбора. Подчеркивается, что инструменты принимаются на безвозмездной основе.

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Скриншот: Муниципальное образование Гагаринское / ВКонтакте

Получивший украинское гражданство российский публицист родом из Санкт-Петербурга Александр Невзоров в Telegram выразил мнение, что лучшее средство для "поднятия духа" оккупантов на передовой – западное оружие, которое есть в распоряжении ВСУ. 

"Зачем баяны? Зачем балалайки? Мобики и зэки отлично пляшут под HIMARS,  чебучат вприсядку от Javelin, а уж от М777 у них так и вовсе "душа нараспашку", – написал он.

Контекст:

Президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации. 

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорят о проблемах со снабжением.

Российские вооруженные силы – это войска "ужасного" качества, а большинства военнослужащих ВС РФ с качественной подготовкой уже нет в живых, считает министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Путина не смущают большие потери российских оккупантов в Украине, в Кремле на данный момент настроены вести длительную войну, написало 25 ноября издание "Важные истории". По данным источников издания, власти РФ понимают, что до весны РФ может потерять 100 тыс. мобилизованных, но это "никого не пугает".

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". Он уточнил, что 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. Из них, по словам президента РФ, только 77 тыс. несут службу на передовой.

9 декабря Путин посоветовал не обращать внимания на жалобы мобилизованных оккупантов, связанные с плохими условиями и проблемами с обеспечением, равно как и на отчеты минобороны РФ о том, что проблем нет. Он заявил: "Верить никому нельзя, только мне можно".

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