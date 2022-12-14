Арестович: Российские войска примерно уже месяца три на голодном пайке. Особенно мобилизованные

По оценке Арестовича, РФ не сможет вооружить и накормить такое количество военнослужащих.

"Вы знаете, что российские войска примерно уже месяца три на голодном пайке? Особенно мобилизованные. То есть им выдают 50–75% нормы. А некоторым вообще задерживают. Ну жрать нечего физически. Наши солдаты, когда захватывают их позиции, начали брать НЗ морское, например консервированную картошку. Такая только на подводной лодке. А это дорогой продукт: он находится в НЗ, им кормят только экипажи стратегических подводных ракетоносцев. Если его начали давать этим, значит, они приступили к изъятию стратегических запасов. Они из Беларуси очень много изымают, начиная от снарядов, техники и заканчивая формой и продовольствием. Российская армия просто голодает", – заявил собеседник.

Арестович: Думаю, никто не придет к Путину и не скажет "Вова, заканчивай". Его отравят, скорее всего. Полный текст интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

В отчете американского Института изучения войны от 6 декабря говорится, что Россия может объявить вторую волну мобилизации.

Кроме того, Россия уже фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.