Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины один авиационный и 11 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Как уточнили в Генштабе, тремя ракетными ударами противник атаковал гражданскую инфраструктуру Харьковской, Донецкой и Запорожской областей

Помимо этого, оккупанты совершили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

За время полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, Россия нанесла по территории Украины более 16 тыс. ракетных ударов, сообщил 28 ноября министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что 97% российских целей – гражданские.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил 30 ноября, что украинские военные с начала полномасштабного вторжения РФ обнаружили 240 тыс. воздушных целей российских оккупантов. "Около 80% уничтожается нашими огневыми средствами", – отметил он.